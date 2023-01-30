据悉，泰国保险科技初创公司Eazy Digital已于近日宣布获得了一笔85万美元规模的种子轮融资。

Eazy Digital表示，这笔融资由Wavemaker Partners领投，并得到了Seedstars International Ventures、Wing Vasiksiri、Sasin Bangkok Venture Club的参投。此外，Eazy Digital也强调称，本次种子轮融资也得到了超额认购。

Eazy Digital由Harprem Doowa和Maethavee Sukul 两位保险业资深从业者创立，旨在通过其SaaS平台帮助保险公司管理其代理、运营、用户推介&参与等方面的工作。Eazy Digital称，希望成为保险公司进行数字化转型和自动化转型过程中的首选平台。

据介绍，Eazy Digital的平台专注于为在资源上有短板的中小型保险公司提供服务，从而促进其分销等流程的效率提升。基于Eazy Digital提供的数字化手段，该公司表示，这些小规模的公司能够以低成本快速发展，缩短与头部选手们的距离。

而作为Eazy Digital的出发点，该公司透露，现阶段，泰国、菲律宾、印尼的保险公司正在迅速涌现。但在当前形势下，由于在资金以及母公司对数字化项目上的支持优势，这一领域中的大型企业往往会获得更多的机遇。相应的，中小型的保险公司则可能会因为这些资源的匮乏而面临被淘汰的风险。因此，Eazy Digital希望能够减小这一差距。

针对本次资金的用途，Eazy Digital在一份声明中指出，接下来将会用于产品开发、市场营销、客户扩展以及团队建设方面的工作。