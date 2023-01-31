Enaper AG及其合作伙伴YEST已收到南韩的订单，将交付两台总容量为2兆瓦的AEM电解槽。该系统将用于济州岛的12.5兆瓦氢气试点项目。该示范项目得到了南韩工业贸易部（Motie）620亿韩元（4330万美元）的支持，旨在调查和比较不同电解技术的氢气生产。在入选该项目的五家公司中，Enaper AG是唯一一家来自德国或欧洲的技术供应商。供应的系统预计每年生产1000吨以上的绿氢。在韩国的这一开创性项目中，两台AEM多芯电解槽的安装将由YEST公司进行，该公司自2021年以来一直支持Enapter作为整合企业伙伴。

凭借AEM多芯电解槽，Enaper开发了一种经济高效的传统系统替代方案。 该电解槽每天可供应约450kg的绿氢。通过并行使用几个单元，可以在工业规模上扩大生产。

Enapter首席执行官Sebastian-Justus Schmidt表示：“在绿氢领域上，韩国是世界领先的国家之一。我们非常高兴能与YEST进一步扩大合作伙伴关系且加强合作。这一联合项目是全球碳中和之路的一块基石。”

YEST首席执行官Jang Dong-bok说道：“有了Enapter，我们身边就拥有了一个强大的合作伙伴。我们希望进一步提高绿氢的竞争力并发挥协同效应。韩国政府的倡议为我们提供了一个非常好的基础。”