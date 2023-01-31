根据国际数据公司（IDC）发布的手机季度跟踪报告，2022年第四季度，中国智能手机市场出货量约7292万台，同比下降12.6%。2022年全年中国智能手机市场出货量约2.86亿台，同比下降13.2%，创有史以来最大降幅。时隔10年，中国智能手机市场出货量再次回落到3亿以下市场大盘。

纵观2022全年

中国智能手机市场依然呈现与前一年相同的“前高后低”的节奏。一季度虽然市场需求的持续低迷导致出货量开始明显下降，但却是全年出货量最高的一个季度；二季度由于疫情反弹，全国管控严格，单季出货量创近10年最低；三季度市场有所好转，但消费者消费信心不足，厂商运营保守；四季度出货量虽然继续回升，但整体市场还是延续了全年比较低迷的状态。

2022年第四季度及全年五大智能手机厂商市场表现：

Apple

Apple在第四季度出货量排名国内市场首位。虽然11月工厂意外的停工使得iPhone 14 Pro&Max 在一段时间内供应不足，但12月末生产已基本恢复，而目前供应也完全正常。但iPhone 14 &Plus的市场需求在 “双十一” 促销后下降明显，最终Apple在本季度的出货量低于预期。全年来看，Apple在国内市场总出货量位居第四位，全年同比下降4.4%。

vivo

vivo在第四季度位居国内市场出货量第二。凭借在X系列上多代产品的坚持投入，vivo在高端市场上的口碑逐渐建立，新款X90系列在线下市场获得不错市场表现。子品牌iQOO全年同比增长26.9%，帮助vivo在线上渠道的竞争力也在不断加强。线上线下的合理布局，使得2022年vivo国内市场份额保持第一。

Honor

Honor 四季度位居第三位。2022年主要厂商中，只有Honor实现同比增长，增幅达到34.4%，全年总出货量上升到第二位。产品线布局的逐渐完善，帮助Honor彻底恢复，经过一年的快速增长，市场份额达到历史新高。

OPPO

2022年国内市场出货量超过4800万台，排名第三。不管是马里亚纳芯片、潘塔纳尔系统、安第斯智能云，OPPO持续在自研科技上加大投入，厚积薄发，未来有望推出更多差异化的产品。第四季度发布的Reno9系列，继续在2000-4000元人民币价位段市场表现强劲，而A1 pro系列，与老款A97和A58系列，帮助OPPO巩固了线下渠道2000元人民币以下价位段的市场份额。

Xiaomi

Xiaomi新品红米Note 12系列市场欢迎度高于预期。小米13系列延续了下半年小米12S Ultra 系列的不错口碑，在4000元人民币以上价位段的高端市场有明显提升。而红米数字系列继续保持稳定市场表现，这几款产品在第四季度，尤其12月份成为了推动小米出货的主力军。

折叠屏市场再次成为市场亮点

2022年第四季度，中国折叠屏产品单季出货量再创新高，出货超过110万台。全年出货量近330万台，同比增长118%，增速高于预期。折叠屏产品在国内智能机市场中占比从2021年的0.5%上升到1.2%。虽然折叠屏产品依然是一种小众的产品形态，但2022年头部安卓厂商全部发布了相关产品，形成直板机+折叠屏的双旗舰产品战略。甚至不少厂商已经或马上实现 “横折+竖折” 的双折叠屏产品布局。其中竖折产品凭借携带方便的特点，特别受到女性用户青睐。价格也相对横折产品更便宜。而操作系统和APP应用也与直板机相同，不用特别适配。所以用户接受程度更快，2022年竖折产品的份额已占折叠屏市场的42.3%。目前折叠屏产品已成为各家头部厂商重点关注和长期布局的产品，折叠屏产品的市场关注度也一直居高不下。

2022年全年，华为牢牢占据国内折叠屏市场第一的位置，市场份额达47.4%，优势明显；三星排名位居第二位，占据16.5%的市场份额；凭借Find N系列的全年稳定表现，OPPO获得13.8%的市场份额，排名第三，虽然Find N2& Flip临近年末才上市，但首销情况超过上一代产品；第一款折叠屏产品X Fold&+系列帮助vivo在折叠屏市场稳定在第四位，市场份额7.7%。荣耀和小米分别位居第五和第六位，份额接近。联想只有一款竖折Razr系列排名第七。

IDC中国高级分析师郭天翔指出，固然2022年的疫情对中国智能手机市场影响很大，但本质上来看，疫情的影响只是起到一个雪上加霜的作用。毕竟在2020年疫情发生前，中国智能手机市场就已经开始连续下滑，疫情的发生只是促使下滑幅度更大。所以中国智能手机市场连续下降的主要原因，还是整个行业一直以来所认知的：市场饱和，换机周期加长；技术发展遇到瓶颈，新品创新不足；5G推动作用低于预期，缺乏新的杀手级应用；产品质量越来越好，性能过剩等各种因素；以及疫情导致的消费者收入下降，消费信心不足等问题。

IDC预测，2023年，虽然疫情管控政策已经结束，但是中国智能手机市场前景依然难言乐观，很难立即出现明显反弹。建议厂商依然维持保守务实的运营策略，保证低库存，追求高利润，避免激进大量提升出货量。而市场需求在惯性思维下，也仍将在低位持续一段时间。只有随着经济大环境和收入的陆续好转和增加，消费者信心重新恢复，市场需求才有望在今年下半年真正实现反弹。