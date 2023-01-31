节后春运返客潮到来，无锡汽车客运站人来人往、车流不息。这个新春，奔忙于中央车站区域的新能源客运大巴车、出租车、网约车司机们有了别样感受。随着近日江苏省内首座超大型充换电一体综合枢纽站在此投运，出入该交通枢纽区域的新能源营运车辆告别”充电焦虑”，迎来省时省力又省心的充换电新体验。

大年初八下午，汽车客运站锡沪路停车场进出车辆络绎不绝，2100多平方米的超大型充换电一体站就坐落在这里，虽然车辆众多，站内仍时时存有余位。”以前充一次电要一个小时，现在三五分钟就能换好电重新上路，效率高了自然就不用排队了。”网约车司机陈师傅讲述如今的充换电新体验。随着新能源车保有量不断增多，充电慢、充电难成了”痛点”。由国网无锡供电公司与无锡客运集团等单位联合建成的首座超大型充换电一体站成为交通核心枢纽与新能源汽车能源补给相结合的典型示范项目，大大缓解了市中心周边充电压力。

超大型有多大？充换电一体站拥有3座200千瓦和12座120千瓦一机双枪直流快充桩，以及两座500千瓦换电站，可同时满足32辆新能源车的充换电需求，日充电车辆可达368车次，日换电车辆近600辆次。其中由国网无锡电动汽车公司与协鑫能源科技（无锡）公司合作建设的换电站，还是江苏省内第一座专为出租（网约）网约车开放的换电站。据协鑫能科相关负责人介绍，该场站24小时全天候运营，配备了智能检测系统、AI智能充电技术和多重防护措施，换电过程中可同步完成车辆电池、电机、电控系统的检测，护航行车安全。

对于城市发展而言，换电站具有深远意义。国网无锡供电公司市场营销部副主任刘航表示，”相比同等电量供给的充电站，换电站占用面积更小，并且在充电时可以有效避开用电高峰，提高用电的经济性的同时缓解城市电网供给的压力。”

目前，无锡已建成并运营350座充换电站，初步形成了覆盖城乡的便民充换电网络。下阶段，无锡将构建老旧小区、城市快充、电动重卡、网约、出租四个充换电网络，满足全市人民的充换电需求。