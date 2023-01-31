美国电动汽车制造商 Lucid Motors 透露自己是当前 Formula E Gen3 赛车的前电机供应商。Lucid 现在为赛车运动展示的驱动装置输出功率为 350 kW，由电机、逆变器组成、包括差速器和变速箱。

前轴装有电动机的 Gen3 赛车的概念于2022 年 4 月首次提出，当时已确认它将成为所有制造商的标准组件，仅用于恢复。因此，后桥上的电驱动装置完全负责推进——制造商继续自行开发这种驱动装置。

但是：虽然当时有人谈论前置电机的回收功率为 250 kW，但 Lucid 现在表示为 350 kW – 然而，其中只有 250 kW 可由软件使用。该装置经过修整以实现轻质结构，其所有组件的重量仅为 32 公斤。转子最高可达每分钟 19,500 转。

开发完全在 Lucid 内部进行，生产也是如此。“对于 Lucid 来说，赛车运动和公路车之间的技术转移是双向共生的，”首席执行官兼首席技术官彼得罗林森说。“这种新的赛车运动驱动装置直接建立在 Lucid 内部开发的突破性动力总成技术之上，并在每辆 Lucid Air 的道路上得到验证。我对引入的一些技术进步可能反过来应用于未来的 Lucid 公路车的前景感到兴奋。”

如前所述，由于Lucid电动发电机组可能仅用于能量回收，它是Formula E中Gen3赛车复杂制动系统的一部分。在前桥上，除了Lucid之外，还有用于减速的盘式制动器单元。此外，各制造商开发的后驱动单元通过能量回收为减速做出了贡献。在后桥上，除了仅在紧急情况下使用的备用系统外，没有盘式制动器。

然而，由于测试和开发时间较短，也有对精心设计的制动系统的批评。在瓦伦西亚的试驾期间以及在墨西哥的本赛季第一场比赛中发生了一些不寻常的事故。墨西哥的赛车在后轴上没有备用盘式制动器的情况下仍在运行，这一事实也表明开发时间有多短。该系统仅在本周末为沙特阿拉伯的赛事做好准备。