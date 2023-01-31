标致的下一代 E-3008 电动 SUV 将于2023 年下半年推出，成为 Stellantis 集团帝国中首款使用该集团全新 STLA Medium 平台的车型。该公司在其 E-Lion Day 演示中确认了这款 C 级紧凑型 SUV，并透露它将提供三种不同的动力总成和长达 434 英里（700 公里）的续航里程。E-3008 将在“不久之后”推出稍大的 E-5008 SUV。

标致表示，这两款 SUV 主要作为电动汽车制造，但承认必须为在广泛采用电动汽车的道路上进一步落后的市场提供替代动力传动系统解决方案。虽然STLA Medium 架构最初是作为纯电动汽车的平台开发的，但它具有适应混合动力传动系统的灵活性。

该公司首席执行官琳达杰克逊还证实，标致承诺到 2025 年生产的五辆电动汽车将包括一辆电动 E-308 SW 旅行车。到 2025 年到期的其他电动汽车包括 E-308 掀背车和 E-408，这是该公司最新跨界车的电动版。

标致表示，它希望到 2025 年为其每款车型提供电动版本，并声称到 2030 年其在欧洲销售的汽车 100% 将是纯电动汽车。但为了弥合现在和本世纪末之间的差距，它还宣布了一个新的轻度混合动力发动机系列。

208、2008、308、3008、5008 和 408 都将受益于新的动力传动系统，该动力系统由 99 马力（100 PS）或 134 马力（136 PS）1.2 升 PureTech 汽油发动机组成，通过六缸发动机驱动前轮。包含 28 马力（29 PS / 21 千瓦）电动机的高速双离合变速器。标致声称新电机的效率提高了 15%，一次可以作为电动汽车行驶 0.6 英里（1 公里），并允许像 3008 这样的汽车在城市中大约 50% 的时间里依靠电力行驶驾驶。