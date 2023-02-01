根据 Counterpoint 市场监测服务发布的最新数据，印度的智能手机出货量在 2022 年同比下降 9%，达到 1.52 亿部以上。这一同比下降是印度智能手机市场有史以来的第二次下降，这可以归因于入门机型细分市场的下滑，这一细分市场在年初面临供应限制，及全年需求的下降。然而，高端市场继续增长并首次获得两位数的份额，导致零售平均售价增长。

到 2022 年，印度智能手机高端市场（>30,000 印度卢比或约 365 美元）对该市场的出货贡献为 11%，对收入的贡献为 35%，均创历史新高；

三星在 2022 年的出货的价值份额方面以 22% 的份额领先市场，其次是苹果；

但在出货量方面，小米在 2022 年以 20% 的份额领先市场，紧随其后的是三星。但小米在 2022 年第四季度下滑至第三位，三星和 vivo 位列第一和第二的位置；

5G 智能手机在 2022 年占据了 32% 的份额。三星以 21% 的份额成为 2022 年最畅销的 5G 品牌；

苹果继续引领高端智能手机市场，iPhone 13 成为最畅销机型。苹果在 2022 年第四季度的出货量方面也领先市场。