通用汽车本周开始在其位于底特律-哈姆特拉姆克的 Factory Zero 电动汽车工厂生产 GMC Hummer EV SUV。交付计划于本季度末开始。电动 SUV 是同名电动皮卡车的一个分支。通用汽车或 GMC 品牌已经在 2021 年推出了悍马 SUV。尽管这款新 SUV 的车长 4.99 米，但仍算不上中规中矩的车型，它比原设计短了 50.8 厘米，轴距为 3.22 米，轴距减少了 22 厘米。尽管悍马新旧车型的前部非常相似，但新款 SUV 的悬垂也明显缩短。

当这款 SUV在 2021 年 4 月宣布时，已经有人表示该版本将在 2023 年初投产，尽管最近全球供应链出现问题，但通用汽车现在已经实现了这一目标，将于 2023 年 1 月 30 日投产。

周一在底特律下线的首款 GMC 悍马 EV SUV 直接拍卖，筹集了 50 万美元。这笔钱将捐给名为 Tread Lightly! 的非营利组织，该组织致力于通过问责制和教育计划促进户外休闲。通用汽车目前正在处理 GMC 悍马 EV 及其 SUV 版本的现有订单，目前不接受新订单。制造商解释说，这两个系列已经售罄至少两年，总共有 90,000 个预购订单。

去年，通用汽车暂停了零工厂的生产，为工厂生产其他车型做准备，例如电动雪佛兰索罗德。2022 年 10 月，GMC 推出了其第二款全电动Sierra EV 皮卡车型，计划于 2024 年初开始交付。