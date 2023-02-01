印尼农业科技初创公司EdenFarm日前宣布，已经在其Pre-B轮的过桥融资中获得了一笔1350万美元规模的资金。

据了解，这笔融资由当地电信巨头Telkomsel旗下投资部门Telkomsel Mitra Inovasi（TMI）、AppWorks和AC Ventures联合领投，并得到了Decart Ventures、Fubon Capital、Trihill Capital、OCBC NISP Ventura、Nakhla以及Capria Ventures的参投。

目前，EdenFarm已经通过4轮融资获得了3450万美元的融资总额。

针对这笔资金的用途，EdenFarm在一份声明中表示，接下来将继续加深平台与当地农业合作伙伴的联系，并通过其技术解决方案改善印尼的食品安全和食品生产效率问题。

EdenFarm成立于2017年，是一家致力于为当地菜馆、餐饮供应商、街头小贩提供农民种植的新鲜农产品的B2B食品服务平台。据介绍，EdenFarm会从农民手中收购相应的农产品，并以更具性价比的品质直接对接到相应的需求方处，从而减少来自中间商的损耗。

EdenFarm表示，公司在爪哇拥有3处履约中心和10个收纳点，以及超5500名农民合作伙伴和5万个B2B客户。而根据EdenFarm提供的数据，公司在过去的40个月内获得了60倍的增长。

展望未来，EdenFarm透露，希望公司在未来一年内继续扩大利润，实现3.5到4倍的同比增长。