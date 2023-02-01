在城市交通方面，便携性和节省空间的解决方案至关重要。这就是折叠自行车和电动滑板车如此受欢迎的原因。自然地，这种类型的车辆有其缺点。由于陡峭的倾角和微小的车轮，电动滑板车本​​质上不稳定。与此同时，折叠自行车的踩踏效率几乎不及全尺寸自行车。

这就是 Montague 的新款 M-E1 自行车发挥作用的地方。通过使用标准的自行车几何形状以及传统的 700c 车轮，它为骑手提供了符合人体工程学的效率。同时，Montague M-E1 还采用了折叠式车架，因此用户不会错过这款老式折叠自行车的节省空间功能——哦，是的，它也是电动的！

诚然，考虑到 M-E1 在 700c 车轮上滚动，它不会像 Brompton 那样紧凑。尽管如此，与任何全尺寸非折叠自行车（电动或其他）相比，它更容易放入小型掀背车的后备箱、办公桌下方，甚至公寓的小角落。

Montague M-E1 由Shimano STEPS E6100 中置驱动电机提供动力。由于其紧凑而强大的配置非常适合城市环境，STEPS 从其他 Shimano 电机中脱颖而出。它具有 250 瓦的连续输出功率，与 36V、418 瓦时的电池组配对，一次充电可得到约 50 英里。Montague M-E1 还集成了一些令人印象深刻的组件来补充 STEPS 系统。例如，它标配 Shimano Deore 动力传动系统，可与电动机一起提供无缝踩踏体验。

Montague Bikes 总裁兼创始人David Montague 说：“我们着手为城市环境打造电动自行车——为那些因空间限制、对安全性的担忧以及当前设计缺乏便携性而不敢拥有电动自行车的骑手而设计。” “在当今拥挤的城市中，城市交通市场发展迅速，通勤者正在寻找选择。骑手需要一辆能够提供顶级性能并能存放在壁橱、火车或汽车后备箱中的电动自行车。可折叠的 M-E1 就是解决方案。”

其他组件包括 SR Suntour NEX 前避震叉，可消除路面缺陷。当然，刹车也很重要，M-E1 标配 Shimano Deore 液压盘式刹车。用户还可以在旅途中使用集成的后架将其系在包上，带来更多便利。还有来自 Herrmans 的内置 LED 灯以增加夜间能见度，以及注重效率的 Schwalbe Energizer Plus 轮胎。