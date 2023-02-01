开发空中出租车、无人机等垂直起降电动飞行器的起降场，是西门子与Skyway新合作的目标。为此，两家公司都希望确定运营此类垂直起落场所需的电气和数字基础设施。

据西门子称，作为合作的一部分，西门子和 Skyway 正在研究垂直起落场的能源需求，并开发可持续的电源解决方案、标准化充电程序和更高级别的系统来支持飞行运营。这家德国集团认为，垂直起落场基础设施的创新对于电动垂直起飞操作的未来可扩展性至关重要。

Skyway 在空域任务规划和管理以及空中交通管制和无人机运营方面拥有广泛的专业知识，而西门子在电气化、电动汽车充电和设施运营方面拥有广泛的基础设施专业知识。因此，两家公司都希望贡献自己的力量来推动 Vertiports 的发展——包括研究、开发、规划以及参与建设和运营。

这是一个重要的功能，尤其是在运营方面：双方首先希望“通过评估充电、能源和软件需求来设计和开发端到端的 eVTOL 充电流程，以确保可靠和高效的运营”。

“西门子为城市空中交通行业的发展做出贡献是令人兴奋的，”西门子智能基础设施北美机场负责人 John Kasuda 说。“垂直起落场的开发和高效运营将需要创新的解决方案来满足快速飞机周转时间和不同着陆设施网络的预期需求。”

“可持续能源解决方案将成为采用城市空中交通和 eVTOL 飞机电气化的基础和必要条件，”Skyway 首席执行官克利福德克鲁兹说。“结合我们公司的资源和行业远见，可以在整个行业范围内影响垂直机场建设工作和通用 UAM 解决方案，同时为现代交通树立新的先例。”