那些在冬季尝试骑电动自行车的人可能会遇到一些关于自行车电池续航里程的问题。事实上，电池，尤其是锂离子电池，在温度低的时候很难给你的电机能量——有点像我们中的一些人发现在寒冷的早晨起床特别困难。

为了解决这个问题，UltraTRX提出了一个有趣的解决方案：ThermoTRX。没错，在涉及电动自行车领域的解决方案时，这家公司似乎永远不会用尽创意。首先，它为我们带来了 GenerTRX，这是一种巧妙的再生系统，可将自行车的盘式制动器转子用作定子。现在，ThermoTRX 旨在提供两个关键优势来保护您的自行车电池：防止低于冰点的温度和不受外界天气影响的优化续航里程。

它的工作方式实际上非常简单。整个装置由缠绕在电动自行车电池组上的条带组成。这里还使用了一个恒温器，它的作用是确保加热元件不会因电池过热而走得太远。我们之前提到过，锂电池很难在低于冰点的温度下储存能量，而这正是恒温器打开加热器的温度：低于零摄氏度的任何温度。同样，如果温度上升到冰点以上，ThermoTRX 系统就会关闭。

至于加热系统本身的电源，UltraTRX 表示它使用两节可充电纽扣电池运行，我认为这比大多数电动自行车中的典型锂电池组更耐低温。当然，随着 UltraTRX 发布有关 ThermoTRX 的更多信息，我们希望了解更多。

事实上，这项技术看起来非常简单但有效，尤其是对于那些无论天气如何都完全依赖电动自行车出行的人来说。然而，在这一点上，ThermoTRX 似乎仍然只是一个概念，如果当它真正成为现实时，它很可能是仅在 UltraTRX 自行车上采用的专有技术。