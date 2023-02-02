根据Canalys发布的最新报告，2022 年第四季度全球智能手机出货量下降 18%，跌至2.97亿部。由于需求疲软，2022 年，各厂商的总出货量不足12 亿部，导致全球年出货量下降 12%。2022 年前五大厂商与 2021 年一致。三星以 2.8 亿部的出货量占据 22% 的市场份额，位居首位。尽管新冠疫情对中国制造带来很大限制以及存在的需求疲软问题，导致苹果在2022 年第四季度首次出现两位数的下滑，但其年出货量仍达到 2.32 亿部，市场份额占比19%，位居第二。小米以 1.53 亿部的出货量和 13% 的市场份额位居第三。OPPO和vivo则分别以10% 和 9% 的市场份额排名第四和第五。

Canalys分析师Sanyam Chaurasia表示：“2022 年末，主要市场的出货量均大幅下滑，三星和苹果都因此受到重创。尽管在第三季度曾出现一定的企稳迹象，但亚太地区和欧洲在2022 年第四季度的市场表现却是有史以来最糟糕的。头部市场的库存积压严重，例如印度和中国大陆，导致本年度最后一季度的市场表现令人失望。与此同时，经济不景气也导致北美和拉丁美洲的消费者支出下降。由于零售商和电信公司不愿增加库存水平，厂商必须仔细规划其新产品的发布。”

Canalys研究分析师Le Xuan Chiew表示：“展望 2023 年，苹果和三星基于在高端市场的主导地位，将能更好地应对持续的不确定性。尽管面临总体需求疲软的压力，广受欢迎的iPhone Pro机型将帮助苹果扩大其收入份额。与此同时，Pro机型出乎意料的供应挑战也已经促使苹果加速实现生产多样化，这将有助其降低供应风险并应对持续的地缘政治紧张局势。三星也通过加强其高端产品组合，以及利用Fold产品系列打造高端细分市场，实现持续盈利。另一方面，中国厂商仍然容易受到国际市场逆势和国内市场残酷竞争的影响。除了需求不佳之外，渠道库存、利润压力和运营效率也对其扩张战略构成挑战。”

Canalys分析师刘艺璇（Amber Liu）表示：“2023 年将是艰难的一年。最近的宏观经济趋势表明，全球经济衰退的风险越来越大。智能手机市场的复苏之路充满不确定性。厂商和渠道将密切关注市场动态，并保持谨慎的态度。较小的厂商必须专注于通过精简产品组合和高效的渠道管理来寻找机会，从而确保盈利。另一方面，受欢迎的品牌商将探索如何通过其建立的物联网生态系统、差异化的高端产品以及有效的渠道和促销策略来推动需求。”