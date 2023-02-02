近日，集度首款汽车机器人ROBO-01的养成进展已迈入新节点，自2022年12月起在黑河、海拉尔、沈阳、哈尔滨启动四城冬测，开展极寒工程测试与验证，确保2023年产品交付。

本次冬季测试主要验证汽车机器人在极寒环境中的整车热管理能力、高寒耐久性、三电系统性能、智能化软硬件功能等整车表现。在低至零下30度的环境中，集度汽车机器人正在进行一场历时70余天、累计行驶超过5.5万公里、累计测试时长超过3660小时、测试项目多达369项的高强度、高标准的“极寒考试”。

ROBO-01基于领先的SEA浩瀚架构打造，采用高端车型标配的前全铝双叉臂/后全铝H-Arm多连杆独立悬架，在冬季测试中表现出了优秀的整车驾控稳定性和动态性能。在冰雪路面，U型方向盘可以提供精确、轻便的转向体验，充分验证了平稳操控和安全舒适性。

集度提供高配热管理 最大程度优化续航里程

在寒冷环境中续航里程都会出现不同程度的下降，这是非常正常的物理现象。电池堪称电动车的“心脏”，低温下电池活性降低、空调取暖耗电增加等因素，都不同程度地影响电动车的续航表现。

本次测试中，ROBO-01在零下30度的恶劣环境下轻松启动，驰骋冰雪不趴窝。得益于出色的整车热管理系统和BMS精细化电池管理，当电池处于低温环境，车辆可自动开启智能加热，最大程度保证续航里程。

对于很多电动车来说，冬季的空调制暖也会对续航带来大幅影响。为了实现更好的温度控制和低温使用体验，集度配备了智能热泵热管理系统，兼顾能耗和加热效率，优化续航里程的同时让舱内温暖如春。

智能科技不惧严寒 零下30度也能“自然交流”

集度ROBO-01拥有行业顶配的科技配置，确保软硬件系统在恶劣环境下稳定运行是实现高阶智能化体验的基础。经过实测，集度的智能化硬件及其电子系统均经受住了极限环境变化的挑战。

ROBO-01搭载的高通8295智舱芯片是全球首款5nm制程车规级芯片，AI算力30TOPS，较上一代产品有近8倍的性能提升，即便在极寒环境也能支持极致的智能座舱3D交互。35.6英寸6K超清大屏能在-40℃～85℃的工作环境中稳定运行，表现出了高可靠性、高安全性等优势，能够适应恶劣极端条件。全域全离线语音的全端侧语音识别速度快至500ms，端到端语音响应速度在700ms内，在冰天雪地中依然能够“自然交流”。

不冻手也不冻车 汽车机器人解锁无接触开门模式

低温除了对电池续航产生影响之外，还可能会导致电动车出现车门无法关闭、隐藏式门把手无法弹出和复位、无框车门玻璃升降故障等“囧态”。

集度ROBO-01整车采用无车外门把手设计，具备电动开合功能，拥有6种开门方式和8种闭门方式，可以通过车内车外语音操控车门，用户甚至无需动手，上下车体验十分丝滑。

在本次冬测中，集度ROBO-01的电动车门成功通过了极寒环境测试，其侧门物理按键有着良好的密封性和行业领先的防冻能力，最大程度避免因冰冻导致“按键失灵”的情况发生。此外，四扇电动车门具备主动破冰功能，可智能感应冰封状态并施加相应破冰力，尽可能保证电动门的正常开合。

接下来，在经过充分的测试验证后，集度工程团队还将针对性的优化提升ROBO-01的性能表现，让汽车机器人养成更强悍的抗寒“体质”，以严苛的品质确保出色的产品体验。