近日，领充新能源完成数千万元的新一轮融资，由菁英汇资本、鋆昊资本、陕西金资基金等多家机构投资。

领充新能源成立于2020年6月，是一家一站式新能源汽车应用解决方案提供商，专注于新能源汽车智能充电、车载充电、新能源微电网、智能检测、大数据云平台等领域的技术研发、产品生产、销售，拥有多项核心技术自主知识产权。

在“碳达峰、碳中和”背景下，该公司业务围绕新能源发电及消纳的智能微电网及储能技术，以及“新能源汽车”前、中、后全生命周期的充电产品研发；公司拥有新能源微电网及储能、智能充换电、车载充电以及智能检测四大产品线，提供新能源综合利用解决方案。

领充新能源在北京、深圳、苏州、成都、绵阳、海南等城市成立子公司开展区域新能源生态建设。目前其已与国家电网、 国电南瑞、平高集团、奔驰、广汽新能源、上汽通用五菱、徐工集团、西电集团、江铃汽车、美团、哈啰等企业建立了合作。

菁英汇创始合伙人杨莹表示：“随着双碳目标的提出，以及近两年政策支持和市场需求的双重驱动，储能将迎来跨越式发展。领充团队凭借在新能源领域的深厚积累、敏锐的市场洞察，通过汽车充电网与储能微电网两大核心业务体系的战略布局，并集合丰富的研发、管理、销售及市场持续拓展能力，具有整体的竞争优势。我们对领充未来的发展充满信心，相信公司将成长为行业领先的综合能源服务黑马企业。”