自 2019 年370Z Roadster被砍掉以来，日产就没有提供过敞篷车，但这并没有阻止该公司展示新的 Max-Out 敞篷概念车。作为强调可持续移动性和创新设计的未来的活动的一部分，该概念于 2021 年以数字方式展示，现已转变为实体车辆。

尽管如此，日产除了“旨在提供一种解放的开放感，同时提供增强的、动态的驾驶体验”之外，几乎只字未提这款车型的具体配置。该公司增加了这一概念“展示了日产在开发各种先进和引人注目的车辆方面的创新，并清楚地认识到它们如何造福于个人和社会。”

撇开营销夸张不谈，Max-Out 概念车是一款时尚的电动敞篷车，配备全封闭格栅，看起来兼作数字显示屏。这种处理也可以在看起来像虫洞的轮罩上找到。在其他地方，我们可以看到风格独特的车身，线条流畅，曲线柔和。它们由简约的挡风玻璃和模仿前面的照明后面板加入。

未来主义的设计在驾驶舱中延续，有两个浮动座椅和看起来像光学错觉的几何地毯。虽然后者令人头疼，但该概念还配备了一个轭式方向盘和一个将数字仪表盘与信息娱乐系统结合在一起的大屏幕。

虽然这个概念似乎是一种奇思妙想，但日产正在努力扩大他们的电动产品阵容，并将于2025 年开始在密西西比州坎顿生产两款新电动汽车。日产的电气化之路即将快马加鞭。