NVIDIA DRIVE 生态系统向世人展示其迎向更大规模的智慧运输服务之重要里程碑。除了如雨后春笋般出现的车辆部署计划外，汽车的人工智慧解决方案也已与车辆设计融为一体。鸿海科技集团加入了NVIDIA DRIVE 生态系统。这家全球最大科技制造商将生产搭载NVIDIA DRIVE Orin系统单晶片的电子控制元件，以及使用NVIDIA DRIVE Hyperion平台生产旗下的电动车产品。

搭载NVIDIA DRIVE Orin 平台的Polestar 3 车款也首次亮相，并公开展示其全新驾驶监控系统。Polestar 与智慧传感器公司Smart Eye 合作，透过人工智慧技术来提升车内的安全性和便利性。 Volve EX90做为沃尔沃旗下全新旗舰车型搭载DRIVE Orin 和NVIDIA DRIVE Xavier 的集中式软体定义运算，并将于2024 年初开始生产上市。NVIDIA DRIVE 生态系统成员Luminar 正在为了实现下一代车辆安全性及高速公路上自动驾驶提供光学雷达技术。

NVIDIA DRIVE 生态系统成员如：Aeva 携手智加科技(Plus)、Imagery、英飞凌科技(Infineon) 携手路西德汽车(Lucid)、ublox 和法雷奥(Valeo) 等，也展示各自在智慧运输领域的创新技术。上述这些发表象征着自动驾驶汽车产业，已从早期阶段迈向至全球部署的重大转变。

打造出兼具高度自动化和全自动驾驶能力，并顾及安全性的智慧车辆是一项极为艰巨的任务。NVIDIA DRIVE 提供了一个支援人工智慧基础架构的开放式自动驾驶车开发平台，供整个产业打造出新时代的自动驾驶车。NVIDIA 透过与鸿海科技集团建立策略伙伴关系，能够大幅扩大运用各项研发成果，并进一步满足日益增长的产业需求。

此外，鸿海科技集团选择使用DRIVE Hyperion，将加快旗下先进自动驾驶电动车的上市时间，并达到「Time To Cost」的策略目标。DRIVE Hyperion 感测器套件已经能即时处理各种大量的行车资料，从而提高了整体的安全性。

随着人工智慧开始接管更多的驾驶任务，整个产业变得更加重视汽车内部的安全性和便利性。驾驶监控是Polestar 大规模驾驶状态感测系统中的关键部分之一，该系统包括主动式定速巡航控制(ACC)、车道维持辅助(LKA) 和驾驶人支援(PA)等标准功能。这些相互协调的系统在集中式DRIVE Orin AI 运算平台上同步即时运行。