河络新图生物科技获得复容投资领投的数千万元天使+轮融资，本轮募集资金将用于公司产品管线研发的进一步推进和新技术平台的搭建。

河络新图成立于2021年，是聚焦于iPSC定向分化、基因编辑、规模化细胞产品制备及细胞治疗技术开发的创新型生物企业。该公司打造了两个创新平台：其一，iPSC为种子细胞的血液系统无核细胞制备平台，此平台的管线主要包括血小板和红细胞；其二，通用型细胞治疗平台，该平台结合iPSC定向分化的NK细胞和基因编辑开发iNK细胞治疗技术（iPSC-CAR-iNK），研发管线将覆盖血液和淋巴系统肿瘤、实体肿瘤和神经系统相关疾病。

对于本轮融资，河络新图创始人、董事长王文元博士表示：“河络新图自成立之初就以“让细胞焕发新生，用细胞挽救生命”为愿景，公司致力于开发安全有效的血液替代品，这些细胞在血液短缺情况下的紧急治疗中有重要临床价值，更具有国家战略意义。非常感谢复容投资在资本寒冬中对公司的肯定，支持和信任，河络团队将以实现公司的愿景为目标，夯实基础，开拓进取，争取早日为千万病患提供可信赖、可承受的人造血液制品和细胞药物。”

复容投资执行总经理李政雄表示：“从原理上iPSC来源血液制品具有很高可行性、风险可控，项目初步取得的结果令人兴奋，如果iPSC来源的成分血产品获得成功，将对整个临床血液制品市场具有颠覆意义。我们很看好王博士团队在该领域的探索积累，期待产品早日进入临床，造福患者。复容投资将一如既往支持创新型科研成功转化，关注细胞与基因领域发展。”