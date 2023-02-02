科技公司Tau完成了B轮融资900万欧元，Solvay Ventures是主要投资方。 Solvay Ventures的现有股东包括ArcelorMittal和Flemish Region的比利时合资企业Finindus以及管理层和个人。

Tau为电动汽车的绕组线设定了新的全球标准，确立了自己作为汽车行业创新供应商的地位。其电线满足了行业对下一代电动机的需求，减少了碳足迹，使用了更少的资源并提高了电动汽车的效率、续航里程和充电时间，特别是通过卓越的局部放电电阻和800V及更高的适应电压。

最近，Tau的电线产品完成了欧洲、亚洲和北美的多家汽车OEM和一级供应商的严格验证流程，达到了一个重要的商业里程碑。 该公司目前正在提高产能，为早期采用者提供直接的竞争优势，并正在意大利准备工业规模的碳中和绕组线生产，目标是到2024年开始在全球交付。

Solvay Ventures合伙人Peter Vanlaeke表示：“通过使用特种聚合物，Tau的创新技术可实现更高性能的电动机，这是加速电动汽车普及的关键。”

“随着我们的业务进入这个全新阶段，我们很高兴将Solvay Ventures添加为我们的主要投资者之一。 加强价值链不同部分之间的联系，对于帮助加速Tau绕组线等解决方案及其对能源转型的影响至关重要，” Tau首席执行官兼联合创始人Francesco Taiariol说道。

“自从我们在2021年中期首次投资以来，我们已经看到这项前沿技术在全面工业制造和世界知名汽车制造商的市场接受度方面取得了显着进步。我们很高兴Solvay Ventures加入我们行列，它将带来更多见解，以加强我们的网络并补充现有的核心投资者”，Finindus投资总监Hans Maenhout表示。