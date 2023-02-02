特斯拉计划将其资本支出范围增加 10 亿美元。这笔钱可能会用于 Giga Nevada 的扩张，或者可能会流入墨西哥的一家新工厂，那里有关于可能位置的新信息。首先是公司的投资计划：据提交给美国证券交易委员会的一份文件显示，特斯拉预计在2024年和2025年每年投资70到90亿美元。这比之前的范围高出10亿美元。之前是预计 2023 年将达到 60 到 80 亿美元。

“我们同时推出新产品，在三大洲扩大制造设施，并试行新电池技术的开发和制造，我们的资本支出速度可能会有所不同，具体取决于项目的总体优先级、我们达到里程碑的速度、我们各种产品的生产调整、资本效率的提高以及新项目的增加，”特斯拉在提交给美国证券交易委员会的 10-K 文件中写道。

部分支出将用于最近宣布的公司内华达州工厂的大规模扩建，其中有两个新的“Semi”电动卡车和 4680 电池生产设施。特斯拉已经为 Giga Nevada 扩张计划了超过 36 亿美元的投资，但没有给出时间表。

额外的支出可能会流入位于奥斯汀和格伦海德的两家工厂的产能提升，这两家工厂于 2022 年开业。特斯拉最近已经申请了 Giga Texas 的进一步扩建工作。根据早先的信息，这家美国工厂还用于生产电动卡车，此后已搬迁至内华达州，除了 Model Y 之外，预计还将生产期待已久的电动“Semi”卡车。埃隆·马斯克 (Elon Musk)过去也为 Grünheide 提出了除 Model Y 之外的其他车型的前景，但没有做出任何具体宣布。

在实现每年 50% 的中期增长目标的过程中，特斯拉将需要更多的工厂。关于可能在墨西哥投资的谣言一直存在。那里有一个关于可能位置的新声明，但是与 12 月的信息不符。据墨西哥总统发言人称，特斯拉正在考虑在墨西哥城的一个新机场附近建造一个装配厂，作为该公司的出口中心。具体来说，他指的是位于墨西哥首都附近的费利佩安吉利斯国际机场 (AIFA) 的一个工业园区。总统发言人耶稣拉米雷斯不仅向墨西哥先驱报，还向路透社发表了这一声明. 他告诉该报，“特斯拉将在那里投资……一个装配厂，直接空运出口。”

去年12 月，当地媒体报道了特斯拉在墨西哥新莱昂州圣卡塔琳娜州的新工厂购买土地，该州位于北部数百公里处。虽然墨西哥总统的发言人通常被认为比当地媒体的报道更可靠，但空运出口似乎对大量出口来说相当昂贵。路透社还声称从一位不愿透露姓名的墨西哥官员那里听说，特斯拉已经被告知了该地点——但尚未做出进一步的决定。

因此，只有在特斯拉方面进行确认后，情况才会更加明朗。毕竟，这是在 2023 年初承诺的，因此应该很快就会实现——如果特斯拉真的计划在墨西哥建厂的话。