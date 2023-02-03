奥迪透露，其未来车型的内饰将优先考虑，实际上将在新车外观设计之前进行设计。奥迪设计总监 Marc Lichte 最近有机会在奥迪Activesphere 概念车的揭幕仪式上与Top Gear进行了交谈。在活动期间，Licht 指出，他将 UI/UX 设计负责人 Sid Odedra 置于奥迪设计活动的中心，以领导变革。

“在过去，过程总是一样的：一开始，有内燃机和平台，”利希特描述道。“然后与销售和营销一起，我们决定了两人座、四人座、六人座或七人座，然后我们开始外观设计，最后是内饰。未来恰恰相反。这就是为什么我将 Sid [Odedra] 和他的部门置于我们设计活动的中心。它从 Sid 的部门开始并在那里结束，因为我们开始考虑实际用途。”

“我们从’人类的需求是什么？’开始 以人为本是我们工作的核心。用户需要什么？然后我们建立一个界面，因为那是用户和车辆之间的关系，”他说。“然后我们围绕它建造一个内部空间， 然后 我们建造一个外部空间。”

奥迪全新的 Activesphere 概念车采用以越野为重点的双门轿跑车跨界车的形式，并拥有特别迷人的内饰。它配有四个带有集成扶手和头枕的休闲椅式座椅。该车辆还配备了一个仪表板，当车辆处于自动驾驶模式时，该仪表板可以与方向盘和踏板一起旋转和消失。内部甚至有四个混合现实眼镜存放在天花板上。如果 Activesphere Concept 是未来奥迪内饰的预演，我们都应该感到非常兴奋。