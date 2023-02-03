梅赛德斯-奔驰 GLE 及其运动型分支 GLE Coupé 既适合家庭和休闲时间，也适合长途旅行和运输负载。4MATIC 在欧洲成为标准配置，可确保您即使在牵引力差的情况下或坡度高达 100% 的越野地形中也能顺利通过。高达 3.5 吨的牵引载荷可以拉动一辆马拖车、一辆价值不菲的老爷车或一辆更大的大篷车。

梅赛德斯-奔驰现已更新了 2018 年推出的车型的外观、内饰、技术和设备。更新后的车型将于 2023 年 7 月在欧洲经销商处销售。发动机系列现已全面电气化。它包括配备 48 伏系统和集成启动发电机 (ISG) 的轻度混合动力车以及第四代插电式混合动力车。大多数型号现在都比以前的版本更强大。最大的是 GLE 400 e 4MATIC 增加了 30 kW。

大多数 GLE 驾驶员仅在铺设道路或容易到中等难度的越野地形上行驶。因此，梅赛德斯-奔驰重新编制了越野工程包的续航里程，以便能够以低得多的价格为 GLE 的纯内燃机车型提供。组件包括防钻底装置，并与 AIRMATIC 空气悬架（选配）相结合，使离地间隙增加 30 毫米。

当前 MBUX 一代中的“越野模式”将坡度、侧倾角、指南针和转向角等特殊内容转化为视觉体验。与可选的带 360° 摄像头的停车套件相结合，它提供了“透明引擎盖”功能。当越野模式处于活动状态时，中央显示屏会显示车辆前部下方的虚拟视图，包括前轮及其转向位置。视图由来​​自 360° 相机的图像组成。“透明发动机罩”非常有用：它使驾驶员能够更好地识别他/她路径中的障碍物，例如大石头或深坑洼。在驶过坡道或山顶时，此功能也具有优势。

GLE 的性能更高：全轮驱动和专为牵引设计的传动比可实现高达 3.5 吨的高牵引能力和高达 140 千克的牵引重量。全电动拖车挂钩特别方便：通过尾门上的按钮或中央显示屏上的面板，只需按一下按钮，球颈连同拖车电气插座即可从汽车下方摆出并自动固定在操作位置。使用后，它同样毫不费力地缩回到保险杠后面的静止位置。还为那些不使用联轴器牵引拖车但携带自行车的人提供了一个特殊功能：拖车联轴器在球颈上有两个额外的螺栓，可以安全地携带合适的自行车架。

GLE 和 GLE Coupé 的新功能是导航系统的拖车路线规划器：在中央显示屏上，乘员可以规划适合使用先前定义的拖车行驶的路线，并且不会涉及大量改道或浪费时间。除其他事项外，还考虑了路线的宽度和高度以及重量限制。一旦拖车与车辆电气连接，该信息就会自动出现。客户可以在自行车架和两种拖车尺寸之间进行选择。他们还可以设置速度——例如在德国，速度为 80 或 100 公里/小时。拖车路线规划器会考虑这些信息。特别方便：交通标志辅助系统仅显示汽车/拖车组合允许的速度。

凭借第二代 MBUX（梅赛德斯-奔驰用户体验）信息娱乐系统，GLE 和 GLE Coupé 现在也已更新。车辆内部变得更加数字化和智能化，因为硬件和软件都取得了长足的进步：许多车辆和舒适功能可以在 LCD 屏幕上控制，显示效果极佳。保留了驾驶员和中央显示屏的尺寸，每个尺寸为 12.3 英寸。中央显示屏可以作为触摸屏直接方便地进行操作。Apple Car Play 和 Android Auto 现在可以无线使用。

驾驶员和中央显示屏提供整体的审美体验。他们以结构化和明确定义的方式呈现信息。共有三种显示风格（经典、运动、低调）和四种模式（导航、辅助、服务、越野），可对外观进行个性化设置。