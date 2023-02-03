近日，拥有锂电再生核心技术的道童新能源宣布完成近亿元 A 轮融资，本轮融资由架桥资本及青松基金联合领投，厦门创投、辉旺资本跟投，老股东国宏嘉信、九合创投持续跟投，光源资本担任独家财务顾问。据悉，本轮融资将用于产线建设、研发等。

道童新能源成立于2018年，是一家致力于锂电高效再生利用与锂电池全生命周期管理的科创企业。

架桥资本表示：“锂电池回收利用爆发临界点已经到来，道童作为锂电回收领域的技术先行者，由海外高层次人才带队，已经走完了从实验室到中试再到量产的全过程，各项指标处于业内领先水平。我们看好道童团队从0到1的正向开发能力，未来公司将持续创新，帮助合作伙伴降本增效，不断提高自身竞争优势。”

青松基金合伙人胡佑周博士表示：“随着第一批锂电池到了回收期，废旧电池的再生利用刻不容缓，道童特有的回收技术能够在尽可能减小对环境的影响下实现了较高的资源回收率，在目前火热的锂电回收赛道上有很强的竞争力，我们非常期待公司未来的高速发展。”

厦门创投表示：“锂电回收作为城市矿山市场坡长雪厚，道童独特的回收工艺可将加工成本控制在较低水平，使得公司在行业天然存在周期波动性的背景下仍可保持较为良好的盈利能力。此外，公司的量产进度在业内位于前位，看好公司未来发展。近年来，厦门市致力于打造以锂电池为特色的新能源新材料产业集群，紧抓龙头企业带动引领，全力“强链、补链、延链”，投资道童可为后续道童与厦门的合作铺垫基础。厦门创投作为地方国资，积极围绕国家双碳战略进行投资布局，本次投资将与道童携手，为厦门“4+4+6”战略布局、国家“双碳”经济做出更大贡献。”

国宏嘉信创始合伙人马志强表示：“新能源汽车行业几乎是唯一在疫情期间发展超预期的行业，道童所处的电池回收赛道发展势头迅猛，行业具备孕育大公司的基础。作为公司第一轮融资的领投机构，我们非常看好公司的经营团队，选择在本轮继续追加投资，坚信团队能带领公司实现大规模量产，我们也将持续大力支持公司的发展。”

九合创投创始合伙人王啸表示：“锂电池回收赛道规模大，又正逢其时。道童的回收技术具有明显优势。创始团队成员虽然是科学家背景，但在量产、销售上都有产业专家加持，使得道童的量产和扩产都稳步推进。九合非常看好道童未来的发展，期待道童在双碳和环保领域的新发展。”

辉旺资本合伙人樊骅表示：“锂电池回收的市场空间巨大，产业处于高速发展阶段。道童新能源创新的回收工艺，可实现更为全面的回收循环，提升了规模经济性和生产效率。辉旺资本看好公司团队领先的回收技术以及公司在电池回收行业价格波动下的抗风险能力，期待道童能持续引领国内锂电材料回收的创新发展。”

光源资本董事总经理李昊表示：“很荣幸能够帮助道童新能源完成本轮融资。在和道童的合作中，我们见证了公司在刘博士的带领下，不断攻坚克难，高效推进锂电池再生循环产业化。锂电回收对于解决我国锂电上游资源瓶颈具有重要战略意义，随着电池退役潮到来，锂电回收市场存在结构性机遇。我们非常认可道童在锂电回收领域的创新性技术突破和前瞻性产业布局，相信公司能够成为锂电再生利用领域领军企业，助力我国锂电行业可持续发展。”