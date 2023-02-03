根据Sensor Tower发布的报告，在全球移动应用收入整体下滑的趋势下，非游戏应用收入仍逆势增长，2022年全球非游戏应用收入达到478亿美元，相比2021年增长14%。

以下为详细内容：

全球非游戏应用收入仍持续攀升

2022年全球非游戏应用下载量首次出现小幅下滑，至867亿次，但仍比2019年下载量高出18.5%，其中下滑主要来自Google Play平台。预计2023年全球非游戏应用下载量重回上升通道，突破900亿次。2027年全球非游戏应用预测下载量将超过1100亿次。

2018年至今全球非游戏应用收入仍保持增长态势，2022年全球内购收入环比提升近14%达到478亿美元。2023年全球非游戏应用预测收入将延续上涨趋势，超过550亿美元。预计2027年非游戏应用收入将突破1000亿美元。

全球不同类别非游戏应用收入均持续上涨

2018年至2022年，财务应用和购物应用下载量持续增长，预计未来5年两类应用下载量进一步提升。其中财务应用下载量从2018年的32亿次增长110%，达到2022年的67亿次，2027年财务应用预测下载量将突破130亿次。

2018年至今，全球不同类别非游戏应用收入均持续上涨，其中以《TikTok》、《YouTube》和《Disney+》为代表的娱乐应用收入从2018年的39亿美元增至2022年的118亿美元，预计2027年娱乐应用收入将超过2022年的2倍。

全球娱乐应用收入持续提升

全球娱乐应用保持多年的增长趋势，2022年收入同比提升22%至118亿美元。2023年预测收入将继续增长，达到2018年的近3倍。

2022年全球娱乐应用畅销榜前10名中，视频应用共占据7席，在线视频仍是移动娱乐领域主流趋势。与此同时，《TikTok》、《YouTube》、《Disney+》和《HBO Max》等头部应用，2022年全球收入均有所上涨，其中《TikTok》全球收入同比增长近60%至35亿美元。

全球社交应用收入依旧小幅上涨

2022年全球社交应用收入增长放缓，但仍小幅上升，达到63亿美元。2023年社交应用预测收入将突破70亿美元。下载量方面，全球社交应用首次出现近8%的小幅下滑至67亿次。

相亲交友应用依旧显示出强劲的吸金能力，《Tinder》、《Bumble》、《Hinge》和《Grindr》分别位列2022年全球社交应用收入榜第1、2、7和8名。

美国是全球生产力应用主要收入来源

受疫情和线上办公趋势的影响，全球生产力应用收入持续攀升，2022年达到33亿美元，预计2023年收入继续上涨至近40亿美元。全球生产力应用下载量从2021年开始小幅下滑，预计2023年下载量回落趋势有所减缓。

美国是全球生产力应用收入最高的市场，2022年收入逼近15亿美元，远超其他市场，占全球生产力应用总收入的45%。

视频会议和云存储赛道竞争激烈，视频会议应用《Zoom》位居2022年全球生产力应用下载榜榜首，共有5款云存储应用跻身2022年全球生产力应用收入榜Top10。