近日，动力总成技术及可持续出行供应商纬湃科技加入“Polestar 0计划”，该计划旨在打造世界上第一辆真正的气候中和汽车。作为该领域的专家，纬湃科技被选定为官方合作伙伴，负责开发全生命周期零碳排放的逆变器中的功率电子, 并将其运用于2030年量产车型。

“我们凭借专业的知识和制造能力为推动汽车行业实现碳中和这一宏伟目标做出重要贡献，”纬湃科技首席执行官安朗(Andreas Wolf)表示。“与此同时，Polestar 0计划不仅仅是迈向气候中和道路上的一个里程碑。在我们看来，这个振奋人心的试点项目完全以开放性网络方式实现多方合作共赢。”

纬湃科技已制定2040年实现全产业链脱碳的计划。各界在这个开放性网络中充分协作并全力推动这一计划，合作方包括研究机构、投资者、政府组织、汽车制造商和供应商以及小型初创企业。毫无疑问，各方的共同目标是识别并消除全生命周期内的各项碳排放因素，即从原材料提取、材料加工、生产运输和产品处置等全过程。

“我们很荣幸地宣布纬湃科技成为Polestar 0计划的合作伙伴，” 极星计划负责人Hans Pehrson表示。极星是沃尔沃汽车集团与浙江吉利控股集团共同拥有的瑞典高端电动汽车品牌。“实现完全可持续发展的社会需要我们以前所未有的方式共同努力，我们正与那些怀有同样愿景的伙伴携手同行。纬湃科技凭借其丰富的电气化经验和对可持续发展的不懈承诺，是极星在该项目中的绝佳搭档。”

纬湃科技跨职能团队在多个项目中正为特定的产品和组件共同开发流程、结构、方法、工具和应用。比如在循环电子项目中，未来可实现电子元件的完全回收。

“仅Polestar 0计划中的功率电子而言，我们就分析了大约10个子组件，子组件中含有1, 000多个元件，”纬湃科技项目经理Mike Brighton表示。“此外，我们正在研究天然纤维和生物塑料的生产和应用，这只是众多研究项目中的其中之一。我们非常有信心，纬湃科技有能力为Polestar 0计划做出了不起的贡献，并通过加强我们在开发和制造方面的能力，从这项合作中获得成长。今后，我们将持续在设计、制造、价值链和产品中贯彻落实对可持续发展理念的运用。”