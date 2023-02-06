近日，以合成免疫学为技术驱动、聚焦细胞因子等蛋白药物开发的复融生物宣布完成超亿元人民币A轮私募融资，本轮融资由普华资本领投，人合资本、方富创投、苏高新创投、苏高新科创天使、黄埔医药基金跟投，老股东凯风创投继续加持，浩悦资本担任本轮融资的独家财务顾问。

复融生物总部位于苏州高新区，目前在苏州、上海均设有研发中心。其团队主要由蛋白药物领域科学家和产业专家组成。

复融生物打造了国际领先的整合式合成免疫技术体系，衍生出F-body长效化技术平台、人工合成新型细胞因子平台、Fc工程化平台、生物分子人工进化平台。四大核心技术可对以细胞因子为代表的蛋白药物进行多维度优化，获得最优产品。

细胞因子在免疫治疗关键步骤中具有重要作用，具有调节固有和适应性的免疫应答、介导炎症反应、促进造血功能和刺激细胞活化、增殖、分化等多种生物学功能，具有多效性，可与免疫检查点抑制剂或其他产品进行联用。高剂量IL-2疗法1992年被批准用于转移性肾细胞癌的治疗，并于1998年被批准用于治疗转移性黑色素瘤，证明免疫治疗（T细胞作用增强）可以治疗肿瘤，具有里程碑意义。但细胞因子作为治疗剂受到药物性质不良（半衰期短等）、作用广泛以及多效性等限制，导致严重的不良反应并限制了疗效。因此，目前上市的药物还非常少，得益于结构生物学、细胞因子工程等研究的进展，开发下一代细胞因子治疗肿瘤也迎来了新的机遇。

下一代基于细胞因子的药物开发主要有几大方向：1、和PD-1/L1等产品进行联用；2、利用细胞因子工程化的不同方式改善细胞因子产品的药代动力学等性质，比如白蛋白融合、Fc结构域融合、聚合物偶联等方式；3、局部给药，将细胞因子的重组蛋白或编码细胞因子的基因治疗载体直接注射到肿瘤微环境中。我们也期待新一代细胞因子药物的开发能够在临床上实现更优的效果，给肿瘤免疫治疗带来新的突破。

在本轮资本的助力下，复融生物表示将继续加大研发投入，加速推进管线的申报和临床，在细胞因子等蛋白药领域不断拓展布局。

复融生物CEO于晓旭博士表示，非常感谢各位投资人对复融生物的信任和认可，随着蛋白质工程化技术的进步，细胞因子药物的开发也在飞速崛起，肿瘤免疫的未来必定是多种药物的联合，以期得到临床上最好的疗效。复融生物会基于整合式合成免疫技术体系，继续聚焦细胞因子等蛋白药物的开发，早日为患者提供更好更优的产品。

普华资本副总裁竺宝琳女士表示，经过多年研究，目前已经有200多种细胞因子被陆续发现，除了G-CSF、GM-CFS等少数几个有多个重组产品上市外，受限于细胞因子半衰期短、毒性大等原因，自从第一个上世纪90年代高剂量重组IL-2获批治疗肿瘤以来，多年研究一直未有出色产品获批。复融团队凭借积累多年的合成免疫技术和F-body技术平台在临床前研究中成功在克服上述问题，已经在IL-15中得到证明，并有望拓展到其他细胞因子类产品。随着科研深入，我们期待团队为广大患者提供更多安全有效的细胞因子类产品。

方富创投管理合伙人张辉先生表示，白介素类细胞因子多年以来在业内没有大的突破，复融生物以合成免疫学为技术基础搭建的核心技术平台，在白介素长效化、减毒方面率先取得了显著的突破。方富创投看好复融生物创新细胞因子的前景，也期待未来和抗体联用，以及和细胞疗法合作的前景。期待复融生物为国内细胞因子类创新药物闯出一条新路，把平台孵化的产品，加速推进到临床阶段，进一步让患者早日获益。

人合资本管理合伙人于思洋先生表示，细胞因子是构成肿瘤微环境的重要部分，在肿瘤免疫机制中发挥重要作用，早期已获批细胞因子药物因其毒性和半衰期等问题在临床上应用受到限制，随着技术的不断突破，新一代细胞因子药物前景非常广阔。复融生物以合成免疫学为技术基础建立了独特的技术平台，并将其成功应用于细胞因子药物的开发，取得了令人振奋的成果。人合资本非常荣幸能够在公司发展的关键时刻参与本轮融资，相信公司团队能够把握机会，扎实的推进管线，并依托现有技术平台持续创新，我们也将为公司提供长期支持伴随公司共同成长。

黄埔医药产投总经理刘飞先生表示，细胞因子成药难一直困扰着制药行业，如何打开药物的安全窗与延长其半衰期，是核心问题。复融生物依托复旦大学的合成免疫工程技术平台，在创始团队的带领下，创新性的找了一些解决方案，我们非常欣喜地看到在动物实验上有不错的数据，并且FL115管线IND在即，相信未来在临床上能给行业带来更多的惊喜。很高兴能加入复融生物的大家庭，也期待团队未来有更多的优秀产品带给行业。

苏高新融晟创始合伙人缪律先生表示，目前，肿瘤的复杂机制大大制约了肿瘤免疫治疗的长期疗效，而细胞因子因其强有力的免疫调节效应，理论上可显著提升现有免疫治疗方案的效果。复融生物拥有成熟且独特的融合蛋白改造技术，其推进中的多款药物都能够很好的改善野生型细胞因子的成药缺陷，发展潜力巨大。我们本次参投复融，希望能够伴随团队共同成长，并期待看到几款产品在多种免疫治疗领域中展现出显著疗效。

凯风创投管理合伙人黄昕博士表示，细胞因子免疫激动剂是肿瘤免疫治疗药物的前沿转化方向，但成药性一直是全球范围内困扰业内的难题，复融生物团队依托多年打造的大分子药物工程化平台提出了创新性的解决方案并在临床前展现了突破性的效果，期待本轮的融资加速公司管线的临床推进，进一步验证技术平台的转化潜力并真正给癌症患者增加对抗疾病的有效武器。

浩悦资本资深合伙人李逸石博士表示，我们很荣幸能作为复融生物本轮融资的独家财务顾问，协助公司完成此次融资。随着肿瘤免疫治疗的全面发展，细胞因子药物也进入了全新发展的时代，同时也成为肿瘤免疫疗法中的一个重要赛道。复融生物创始团队深耕细胞因子领域多年，领跑管线在临床前安全性和疗效上展现了远超国际领跑产品的实力。我们持续看好复融生物的发展，期待公司在资本助力下，加速实现管线的推进，为患者提供更好的治疗选择。