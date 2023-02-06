脑科技医疗企业觉华医疗（Juehua）已完成数千万元天使轮融资，投资方为线性资本，启点资本担任本轮融资的财务顾问。本轮融资将用于产品迭代和临床数据积累和团队组建。

据悉，觉华医疗已合作研发并建立了iAVT（个性化自适应视觉功能训练）核心技术体系，目前已基本完成了全球专利布局。刁青松介绍到，iAVT技术分为四大技术模块：精准检测技术、个性化方案制定技术、自适应训练技术和效果保障技术，即对每名患者或个体进行视觉功能的精准检测并找到功能损伤靶点，并基于损害机制的异同给出特定的视觉训练方案，并在训练治疗过程中不断动态调整，以确保最终疗效。

未来公司还将拓展视野缺损（含脑部视神经中枢损伤、青光眼等）和低视力（含白内障等）等产品管线，涵盖视觉健康检测、监测、预测、治疗、康复、预防一体化的“数字药”产品。

线性资本合伙人曾颖哲表示：数字疗法的核心是治疗，这是改变整个医疗健康生态系统的关键。觉华团队利用20多年在视觉脑科学领域的研究成果，推出的iAVT技术，独创性的利用高效自适应算法开发出个性化治疗方案帮助患者有效治疗视觉健康问题，取得了全球领先的疗效数据。创始团队具有强有力的产品技术开发和商业化的能力。我们会长期支持觉华团队在技术驱动的视觉健康领域的持续探索，并陪伴成长。

启点资本创始合伙人叶兰女士表示：感谢创始团队的信任，启点资本非常荣幸作为本轮融资的财务顾问。作为家庭成员中拥有弱视儿童的家人，我深刻体会到家人的担忧和困扰，目前社会对于弱视的重视不够多，传统的治疗手段难以满足需求。儿童斜弱视数字治疗在数字疗法领域已是排头兵，在儿童斜弱视治疗中，数字治疗尽管存在着诸多优势，但渗透率相较传统治疗仍然落后，还有极大的提升空间。觉华医疗将推动数字治疗在视觉健康领域的使用，为临床科研提供更多真实世界的数据，为患者带革命性的治疗体验和有效的手段，造福广大患者，我们相信觉华医疗能推动和引领这个领域的发展。