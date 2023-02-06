越南农业科技初创公司Koina日前宣布，将会获得一笔100万美元规模的融资。

据了解，这笔融资的提供方为VinaCapital Group旗下的投资机构VinaCapital Ventures。VinaCapital Ventures在一份声明中表示，这笔融资属于Koina种子轮融资的一部分。

Koina成立于2021年，是一家致力于促进农民群体与金融机构、供应商、零售商等直接联系起来的综合农业服务提供商。Koina表示，平台能够为农民群体提供产品分销、物流仓储、种植培育解决方案等一系列的相关服务。而作为Koina的目标，该公司表示，希望以合理的价格从农场种植、收获并将新鲜果蔬交付给零售商，并能建立出越南最广泛和最高效的农业生态系统。

目前，根据Koina官网的数据，平台已经销售了超1000吨农业产品，连接了80家农户以及1000多家小微企业客户。并且另有数据指出，Koina的总仓库已经达到了近4000平方米。

针对本次融资的用途，Koina表示，计划会将其用于扩大其销售渠道，让公司在发展技术水平的同时，也能从农民群体中获得更多农产品。

而作为Koina本次的融资背景，有内容表示，农业是越南经济和社会的支柱，随着当地人口的持续增长和消费能力的继续提高，越南对新鲜果蔬的需求预计也将保持强劲势头。