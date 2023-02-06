根据TechInsights（前Strategy Analytics）的最新研究报告，2022年Q4全球智能手机出货量同比下降19%，至2.96亿部。苹果在2022年Q4以24%的惊人份额位居全球智能手机市场之首，这是该公司有史以来最高的Q4智能手机市场份额。三星以20%的市场份额排名第二，这是自2016年以来最高的Q4业绩。小米、OPPO(含一加)、vivo跻身Top 5。

TechInsights高级总监隋倩表示：“2022年Q4，全球智能手机出货量同比下降19%，至2.96亿部 ——这是智能手机销量连续第六个季度出现年度下滑。库存调整、新冠疫情的供应分配和地缘政治问题对Q4的智能手机市场产生了不利影响。与此同时，不利的经济环境继续削弱消费者对智能手机和其他非必需品的需求。”

TechInsights总监Woody Oh补充说：“我们估计，2022年Q4，苹果iPhone出货量为7110万，并以创纪录的24%的份额领先全球智能手机市场。苹果的增长是以牺牲中国领先品牌为代价的，这些品牌在国内外市场都表现低迷。尽管去年11月和12月苹果在中国面临供应分销问题，但它仍然成功击败了许多竞争对手，并取得了稳健的业绩。三星排名第二，在2022年Q4出货量为5830万部，占据了20%的市场份额，这是自2016年以来最高的Q4份额。需求倾向于低成本的三星A系列。与此同时，三星在2022年全年仍以22%的市场份额领先于苹果。”

TechInsights智能手机副总监吴怡雯补充说：“小米智能手机出货量为3320万部，以11%的全球市场份额排名第三，低于一年前的12%。小米经历库存调整，表现逊于其他主要中国品牌，本季度同比下降26%。OPPO（一加）位居第四，在2022年Q4占据了10%的全球智能手机市场份额。vivo在2022年Q4以8%的全球智能手机市场份额排名第五，并首次在印度市场获得第一的位置。随着4G和5G在中国和其他市场的竞争急剧加剧，OPPO（一加）和vivo都公布了两位数的年下跌率，并在大多数市场失去了阵地。”

TechInsights执行总监Neil Mawston补充说：“在2022年Q4，除了前五名之外，其他主要智能手机品牌之间的全球竞争非常激烈。传音、荣耀、realme、联想-摩托罗拉和华为位列前十，但本季度的业绩好坏参半。传音保持了第6位的位置，在中欧和中拉丁美洲取得了健康的增长，但由于非洲中东地区的疲软表现，其智能手机出货量在本季度出现了两位数的年降幅，其在该地区的领先地位让位于三星。由于2022年Q4中国市场的疲软表现，荣耀此前高速发展趋势也有所减缓。realme出现了两位数的年度下滑，除中东欧地区受益于行业重组外，其他所有地区都出现了下滑。联想-摩托罗拉仍名列前十，但在多个地区也出现了年度下滑。相比之下，华为本季度智能手机出货量实现了年度增长，主要受中国4G智能手机需求旺盛的推动，如Nova 10系列和Mate 50机型。然而，考虑到传闻中美国对4G、WiFi和人工智能相关芯片组和技术的制裁延长，华为的前景仍不确定。在前十名品牌中，有8个是中国品牌。然而，所有这些中国品牌加起来的年跌幅为-23%，表现逊色于整个市场和前两大品牌。”

TechInsights高级总监隋倩补充道：“我们预测全球智能手机出货量将继续下降，到2023年将同比下降1%。地缘政治问题、经济低迷、能源短缺和价格上涨、汇率波动以及新冠疫情导致2023年上半年消费者需求减弱。三星和苹果将继续表现出色，保持前两名的位置。中国品牌需要稳定在中国市场的表现，并探索新的增长机遇来扭转下滑的趋势。”