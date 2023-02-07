新加坡可再生能源初创公司VFlowTech日前宣布，已经获得了一笔1000万美元规模的A轮融资。

据了解，这笔融资得到了超额认购，由日本风投机构Real Tech Holdings领投，并得到了SEEDS Capital、Wavemaker Partners、Sing Fuels等机构和个人投资者的参投。

VFlowTech成立于2018年，是一家主打低成本、模块化的钒氧化还原液流电池制造商（值得一提的是，VFlowTech部分组成是从南洋理工大学中分拆而来，并拥有该学术机构开发的知识产权）。据介绍，VFlowTech的主打解决方案为一款名为PowerCubes的可充电式电池产品。VFlowTech表示，PowerCubes的设计使用寿命可达25年以上。

有数据指出，目前，VFlowTech已经以商业化的方式部署了30KWh的设施，并且也为住宅用途部署了100KWh的设备。另一方面，VFlowTech也透露，公司也已经完成了用于大规模微电网应用场景的MWh级系统的生产。

针对这笔融资的用途，VFlowTech在一份声明中指出，将利用这笔资金建立200MWh规模的生产线，扩大其250kWh模块化钒基长期储能解决方案的产量。此外，VFlowTech也表示，公司也计划在明年进一步提升其团队规模（公司目前有60名左右的员工），并在未来同合作伙伴一起将市场足迹扩展至土耳其、美国、日本以及印度。