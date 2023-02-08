专注于泌尿生殖系统肿瘤的全球化创新药公司亚虹医药今日宣布，与致力于在肿瘤及遗传性疾病领域开发靶向RNA小分子药物的生物科技公司ReviR溪砾科技达成合作，利用ReviR自主研发的AI药物研发平台与靶向RNA技术，共同开展泌尿生殖系统肿瘤及其相关重大疾病的创新疗法研究。

合作涉及多个肿瘤靶点，期望通过双方合作改善患者预后，推动相关疾病的治疗。根据合作协议，亚虹医药将利用ReviR的创新RNA调节技术BindeR及SpliceR进行识别和开发靶向RNA进行肿瘤治疗的创新疗法。

作为一家创新型生物科技企业，ReviR将AI计算与高通量药物发现技术相结合，以期为患者提供新一代创新药物疗法。借助其VoyageR AI药物研发平台，ReviR利用计算手段为传统制药方式赋能，推进从RNA层面突破不可成药难题，当前，其研发重点领域主要集中于中枢神经系统、肿瘤及其他遗传性疾病。

ReviR首席科学官Paul August博士表示，“在泌尿生殖系统的肿瘤疗法领域，亚虹医药是一家国际性的领先企业，我们很期待能跟亚虹共同针对肿瘤适应症开发新的疗法、产生新的突破。ReviR的BindeR和SpliceR平台在推进不可成药的肿瘤靶点疗法研发具备独特优势，相信这一合作将会加速新型疗法的进程。”

ReviR首席执行官岳鹏博士表示，“与亚虹的此次合作将给ReviR带来更为丰富的专业知识、技术及资源，快速验证我们靶向RNA的小分子药物研发平台的有效性。更重要的是，合作为ReviR团队提供了一个与亚虹资深而专业的专家团队协同发展的机会，两个团队的强强联合无疑将在靶向RNA及小分子药物研发领域方向上寻求创新的发展与更大的突破。作为ReviR即将到来的诸多合作中的开门红，我们相信这次合作将极大地增强我们改善患者预后的能力，推动我们向肿瘤研究的更多领域进发。”

亚虹医药新药发现部生物学研究副总裁与转化医学研究负责人陈峪博士表示：“很高兴与专注于靶向RNA小分子疗法研发的创新型生物科技公司ReviR进行合作。相信我们在小分子抗肿瘤药物研发方面的专长，结合ReviR的创新RNA调节技术，将让更多病人早日获益。我们将继续保持差异化的研发战略，专注于泌尿生殖系统肿瘤及相关疾病，扩大全球范围内的创新影响力，为中国及全球患者提供创新药物。”