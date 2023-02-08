如今科技新产品、新技术更新迭代迅速，市场竞争愈发激烈，

如果您想向全球展示2023年最具未来科技创新的新品；

如果您想提升新品认知度、提升品牌国际影响力、展现企业实力；

如果您想吸引全球科技创新狂热爱好者的眼球、勾起消费者的好奇心；

如果您也在寻找一个具有影响力的新品全球首发平台；

现在新品出圈的机会来了！

BEYOND Expo 作为国际化的科技交流平台，

将为最前沿的科技新品提供展示舞台，

把产品神秘感、体验感及氛围感拉满，

就等您来展示新品魅力！

仅限50席！扫码提交信息，亮出您的全球首发新品！

BEYOND 新品发布的三大魅力

降本增效

BEYOND组委会将为申请并通过审核的新品发布公司免费提供最大108平特展空地（最高价值31.4万人民币）。BEYOND Expo 2023 将在澳门威尼斯人金光会展中心设立近十万平的展区，为消费科技、生命科学、可持续发展领域的创新企业提供最专业的展示平台。将有来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，展区融汇现今最先进的高新技术和产品。所有领域的企业拥有值得被关注的全球首发新品都可以申请参与，在BEYOND舞台大放异彩。



往届部分参展企业汇总

媒体曝光

BEYOND Expo 2023将邀请超300家主流媒体全程参与报道大会盛况，为新品增加曝光量及传播声量，获得全球高度关注，产品可以在众多同品类产品中脱颖而出，快速吸引更多消费者眼球。BEYOND组委会还将提供媒体和展商对接和交流的机会，特别组织媒体巡展、媒体对接会等活动，通过向各个专业领域媒体伙伴展示企业前沿科技创新产品，让媒体伙伴全方位了解不同领域最前沿的科技理念与品牌文化，增加企业获得曝光的机会！值得一提的是，BEYOND组委会还将邀请科技创新领域KOL亮相展区，与到场参会者一起参与新品体验、交流互动。



往届媒体传播数据汇总



往届多样媒体参与形式及数据汇总

官方支持

BEYOND组委会将在线上线下全方位鼎力相助，会前活动预热，BEYOND官方网站、APP、海内外新媒体平台全渠道对新品发布进行活动公告及产品露出，目前BEYOND官方新媒体渠道科技垂直粉丝量15w+，大会期间发布话题总互动量超1000万。会中提供线上线下官方互动活动策划及会后活动持续曝光等解决方案，吸引线下参会者观展体验，线上用户充分了解产品优势，提升新品认知度，打造用户购买心智。



大会官方渠道汇总

BEYOND五月，澳门，期待你的参与！

科技正将我们推向更智能更美好的未来。

我们期待2023年5月10-13日在澳门，在亚洲掀起疫情后的科技新品浪潮，让全球听到亚洲科技最强音。

我们期待BEYOND Expo成为全球新品首发地，也期待新产品发布活动的舞台中看到更多有意思、有意义、有价值科技“新玩具”!

如果您也希望让全球参会者体验到贵司新品的魅力，吸引众多的科技爱好者眼球，请您在2023年2月28日扫码或进入官网 提交信息，我们会尽快审核给到反馈，期待您的参与！



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关于 BEYOND

BEYOND Expo创立于2020年，成功举办两届，目前已是亚洲最具规模和影响力的国际科技博览会之一，累计招募展商800家，500余位商界创新领袖成为大会演讲嘉宾，现场观众累计超过5.5万人，举办行业论坛150余场，成功诠释国际化的科技交流平台。

BEYOND Expo 2023将在大会规模层次、参会嘉宾的影响力、参与企业的行业跨度、参展商的数量，国际嘉宾和观众占比等多维度再创新高！BEYOND Expo 2023 将在澳门威尼斯人金光会展中心设立近十万平的展区，期待来自全球的世界五百强、大型跨国企业、独角兽创新企业以及新型初创企业超1,000个展商参与，同时BEYOND Expo 2023将举行超百场活动和对接会，期待来自全球的科技创新追求者参加，从企业、产品、资本、产业等全方位融合互动，共同促进亚太甚至全球的科技创新行业发展。

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商务合作：BD@beyondexpo.com

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