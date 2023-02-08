吉利熊猫mini正式上市，新车分为4款配置，续航为120km、200km两个版本，售价区间为3.99-5.39万元。吉利熊猫mini定位双门四座微型电动车，还提供快充，毫无疑问竞争对手锁定五菱宏光MINI EV。熊猫mini采用了当前流行的小巧方正的造型设计，一对扑朔闪动圆形大灯是新车最吸睛的部分，与整车大量的直线条形成了鲜明的对比，萌感十足。

内饰部分，整体风格与外观一样采用了简约而萌趣的设计风格，内饰采用了与外观搭配的“软萌粉”配色，8英寸的中控显示屏可以提供实用的多媒体娱乐功能及丰富的车辆信息。电子仪表盘更是采用了9.2英寸显示屏，不过整体呈长条状设计，有详尽的行车信息显示。

配置方面，新车将拥有无线手机互联系统，不仅支持蓝牙电话、高德导航等，还支持对讲功能，组队出行可共享目的地信息。同时，还有手机APP远程控制功能，拥有手机蓝牙钥匙、远程寻车、车况查询、远程解锁、远程开启空调和后备箱等功能。

动力方面，熊猫mini续航200km，拥有22kW直流快充功能，在25℃常温下只需半个小时便可完成从30%到80%的充电，完全充满需68分钟。

安全方面，熊猫mini继承吉利汽车的高品质基因，严格按照乘用车标准打造，满足我国碰撞法规以及电动车电池包碰撞保护的要求。在整车安全结构设计中，熊猫mini通过优化设计前防撞钢梁、配备侧防撞钢梁、优化电池碰撞防护结构、激光焊接车顶等打造全面的安全防护体系。此外，熊猫mini还全系标配了ABS防抱死系统、EBD制动力分配系统、主驾安全气囊、儿童安全座椅接口、胎压报警等。