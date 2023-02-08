近日，深圳市星辰海医疗科技有限公司（星辰海医疗）完成近亿元A轮融资，由君联资本领投。

星辰海医疗成立于2020年10月，总部位于深圳光明，是一家专注于内窥镜介入诊疗创新解决方案的医疗科技公司。创始团队来自国内医疗器械头部企业，具有十多年的内窥镜和微创外科器械的产品研发、全球营销及生产管理经验。

内窥镜诊疗广泛分布于消化科、泌尿科、呼吸、耳鼻喉科、普外科以及妇科等，主要是利用软镜及配套器械通过人体自然腔道对疾病进行诊断和治疗。传统的复用软镜存在交叉感染、购置成本高以及效率低等问题，一次性电子内窥镜应需而生，并在部分科室实现对复用软镜的逐步替代，渗透率快速提升。

对于本次融资，星辰海医疗总经理张伟强表示：感谢投资人对星辰海医疗的信任。一次性电子内窥镜是一个早期而高速增长的市场，星辰海医疗近年专注于一次性内窥镜的产品研发和技术创新，在多方面都形成了自己强大的竞争力。我们将依托团队十多年的行业积累，快速向全球推出更好满足客户需求的解决方案。

君联资本董事总经理周瑔表示：内窥镜诊疗作为医疗微创化的发展方向，一直是君联资本重点关注的赛道。近年来，我们看到一次性内窥镜在多个应用场景中解决了传统诊疗器械的痛点，已开始快速渗透。星辰海各职能团队经验丰富、配合多年，有从0到1到骄人业绩的完整商业化经验。我们很荣幸与团队合作，期待公司以创新的系列产品加速渗透临床应用，造福全球患者。