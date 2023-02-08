近日，专注于社区服务领域的零工经济平台趣活集团宣布正式成立海外事业部——趣活国际，并聘请梁波先生担任趣活海外事业部总经理。趣活将通过赋能互联网车辆管理与网约车运营的技术模式，携手海外合作伙伴提供基于汽车出行的互联网运营解决方案，助力中国新能源汽车品牌出海。

目前，趣活在国内出行相关服务业务领域运营的新能源车辆已突破3万台，车辆价值达45亿；国内网约车解决方案业务覆盖44个城市。未来，梁波先生将带领趣活国际通过搭建互联网车辆交易平台与网约车运营平台，以提升海外合作方车辆运营管理能力的双重模式，与海外汽车出行领域的服务企业展开合作。

具体而言，趣活国际不单局限于为中国的新能源汽车出口至海外进行技术赋能，更致力于通过公司在互联网灵活用工平台上强有力的技术支撑，将其开发的互联网网约车运营系统和互联网车辆交易平台系统应用适配于海外，以更好地赋能海外合作伙伴在二手车和新车运营交易领域的业务发展。趣活的国际业务将改变传统卖车成本结构，在为海外合作方提供技术平台系统支持的同时，将中国新能源汽车（新车及二手车）出口至海外，公司可进一步通过在二手车出口中利用车辆残值获得更多利润。

趣活集团CEO虞阳先生表示，”趣活国际的成立顺应中国‘一带一路’的经济发展倡议。基于集团深耕国内‘衣食住行’服务领域的业务和品牌优势，趣活国际在梁波先生的带领下将为公司的出海业务带来积极的战略意义，未来将助力更多中国品牌走向海外市场，努力打造中国新能源汽车的国际影响力。”