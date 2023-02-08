飞凡F7高度延续红点大奖概念车的设计精髓，全车采用Momentum Line势能设计理念，“以线带面”完美勾勒车身型面的优雅气韵。流畅的车身线条不仅带来极佳的视觉享受，更为其低至0.206Cd的风阻系数奠定基础，并获得第三方权威机构认证。同时，飞凡也为F7推出专属特调“生椰拿铁”车身色，并拥有车身同色专属轮毂。

飞凡 F7 长宽高分别为 5000x1953x1494 mm，轴距为 3000mm。据介绍，新车采用 Momentum Line 势能设计，前端线条自然流畅，后端极致舒展，配备羽光日行灯车与贯穿式尾灯，并具备 Cd0.206 超低风阻系数。

新车采用了铝合金轻量化底盘、双叉臂前悬架、五连杆后悬架、Brembo 四活塞卡钳，还有可自定义的智驾风格。性能方面，飞凡 F7 基于高性能后驱原生架构打造，CLTC 续航最高达 666km。两驱版峰值功率 250kW，峰值扭矩 450 N・m，零百加速 5.7s；四驱版峰值功率 400kW，峰值扭矩达 700N・m，零百加速 3.7s。

飞凡F7的RISING MAX 3+1科技娱乐舱通过43英寸全场景智慧屏霸和8英寸后排互动娱乐屏，将前后空间巧妙区隔，带来行业首创的双向双区独立影院体验，主副驾、前后排都可在“独乐乐”和“众乐乐”间自由切换。而“零思考”直觉式交互设计的RISING OS系统，配合算力充足的高通骁龙8155芯片，将继续为用户带来丝滑的车机智能交互体验。飞凡F7整车还标配16个扬声器，在自研全新音频架构基础上，融合瑞典Dirac声学算法和行业首个场景式3D矢量音效技术，配合主驾头枕音响，实现“方向感加强3D导航提示音”、“主驾隐私电话”、“乘客睡眠免打扰”、“贴身语音交互”等一系列创新应用场景。

沉浸式的视听享受，离不开舒适的座椅氛围。飞凡F7根据国人生理曲线和坐姿习惯，打造全座“巴赫椅”。前排座椅拥有40mm的厚实坐垫填充，支持14向电动调节、加热通风按摩等舒享功能，主驾更拥有580mm超长坐垫和同级唯一腰部热石按摩功能。对于后排乘客，飞凡F7充分发挥大空间优势，带来496mm超长座垫、靠背电动调节、加热通风、同级唯一后排娱乐影音等全面功能，充分照拂车内每位用户的乘坐感受。