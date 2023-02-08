动点出海获悉，新加坡3D设计平台PixCap近日宣布，已经获得了一笔280万美元规模的种子轮融资。

据了解，这笔融资由Surge领投，并得到了Cocoon Capital、Entrepreneur First以及部分天使投资人的参投。

PixCap成立于2020年，是一个基于网页端的在线3D设计平台，致力于为设计和营销方面的人士提供简单易用的设计工具（支持协作功能）。据介绍，PixCap为用户提供了一个拥有丰富素材的资产&模板库，并且也允许用户自行导入模型，而后由此生成静态或动态的3D设计内容（如广告营销、游戏、AR/VR等方面的素材）。PixCap强调，除常规用户外，平台也可以是包括设计师、开发人员、艺术家在内的专业人士的选择。

目前，PixCap提供了免费和月/年费两种模式。其中，前者会向所有用户提供基本的导出（含水印）、素材库以及实时评论的功能，后者则以每月14美元或9*12美元/年的价格向用户提供额外的无水印导出以及高级3D素材库的访问权限。

在市场表现方面，有数据指出，PixCap已为美国、印度、英国、东南亚等60多个国家和地区的3万多名用户所使用，并且其中有三分之一的用户来自北美。

针对这笔融资的用途，PixCap表示接下来将深化其全球化扩张的步伐，而这将包括扩大技术和营销团队规模、继续优化产品以及完善社区建设。