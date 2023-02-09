宝马公布了其 X5 和 X6 SUV 车型更新，将于 2023 年 4 月在全球推出。在更新过程中，X5 的插电式混合动力车型的驱动系统也得到了更新——X6 将不作为 PHEV 提供。

现在，它的名称为 X5 xDrive50e（之前的代号为 45），结合了内燃机（仍然是直列六缸）和新的电机，其输出功率比 145 kW 增加了 62 kW。根据宝马的说法，“创新的预传动比”将施加到发动机侧变速器输入的有效扭矩增加到高达 450 Nm，应该有助于“特别自发的动力输出”。汽油发动机也增加了 20 至 230 kW。插电式混合动力车的系统输出提升了 70 至 360 kW（临时提升）。

电池也进行了更新：与前代产品相比，可用能量增加了近 25%，达到 25.7 kWh。根据 WLTP，新款 X5 xDrive50e 的续航里程为 94 至 110 公里。得益于新的组合充电装置，充电功率翻了一番，但仍保持在可控的 7.4 kW。即使在技术更新之后，宝马也不提供 11 kW 的交流充电，甚至不提供像插电式混合动力梅赛德斯 GLE 那样的直流充电，后者最近也进行了修改。

为了完整起见，应该提到其他发动机选项也都是电气化的。六缸柴油机、六缸汽油机和 V8 发动机均采用 48 伏混合动力系统。这提供了额外的九千瓦驱动功率。

宝马不仅在钣金件下使用了更新，而且车身也进行了一些调整。特别是在前部，X5 与更大的 X7 有所不同，该品牌典型的双肾型进气格栅在视觉上更加明显（也可选配名为“Iconic Glow”的“瀑布照明”）。大灯现在变平了 35 毫米，箭头形 LED 日间行车灯也可用作转向灯。但是，宝马已经取消了 X7 和 7 系列的两部分式前大灯。

X6 SUV 双门轿跑车未配备插电式混合动力车型可能有一个简单的原因：对于 XM Hybrid，BMW M 提供类似尺寸的 SUV 双门轿跑车，尽管方向和偏光设计不同。X5、X6 和 XM 在宝马位于南卡罗来纳州的 Spartanburg 工厂生产。宝马尚未公布 X5 xDrive50e 的价格。