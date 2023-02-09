根据Canalys发布的最新数据，2022 年印度轻型车辆市场增长23%，销量高达 380 万辆。最初，电动汽车（EV）仅占印度市场份额的 1.3%，但 2022 年出现现象级增长，增幅达 223%，销量为 4.8万辆。

Canalys 汽车分析师 Ashwin Amberkar 表示，“2022年，得益于潜在的市场需求以及购买力的增强，印度汽车行业的整体行情依然保持强劲。新车型配备顶级信息娱乐、互联和驾驶员辅助功能，尽管存在潜在的经济压力，但高端买家对新产品的兴趣仍然浓厚。”

Amberkar 表示，“印度电动汽车市场正处于起步阶段，Tata 凭借 Nexon 和 Tigore 两款车型占领86% 的市场份额，处于领先地位，紧接其后的是MG 的 ZS 电动汽车和现代的 Kona，市场份额分别占 9% 和 1.6%。售价在2 万美元以下的 Tata 电动汽车在市场上大获成功，因为这是有车一族希望购置第二辆车的理想选择。Mg、现代、起亚和比亚迪等品牌角逐 2.5 万美元以上的高端电动汽车，主要吸引富有环保意识的专业人士和电动汽车的追捧者。”

奥迪、宝马和奔驰等高奢品牌在印度出售其全球流行的电动汽车车型，但销量较低。2022 年，高奢品牌在印度增长超过34%，汽车总销量达到 3.6 万辆。奔驰和宝马的销量创下新高，但在整个市场中的占比不到1%。

印度政府的“更快采用和制造混合动力以及电动汽车”（FAME）计划第二阶段旨在通过车企的激励政策，快速带动印度全国范围内的电动汽车销量。该计划将继续扶持车企开拓市场，补贴将于2024 年 3 月 31 日结束。Canalys预测，2025 年印度电动汽车市场将增长到 30 万辆以上，占轻型车辆市场的 6 %以上，复合年增长率达到 59%。

在车企的发展势头方面，印度头号车企马鲁蒂铃木将在 2023 年专注于生产混合动力车并替代燃料车辆。该车企发布了其首款电动SUV，但要等到 2025 年才能推出上市。作为较晚入市的品牌，马鲁蒂铃木在电动车方面输给Tata，Tata 是中端市场的电动车先行者。现代汽车在印度汽车市场排名第二，已经推出了第二款电动SUV IONIQ 5。与此同时，Tata 继续发力电动车市场，并保持强劲势头，计划于2024 年推出 Harrier，2025 年推出 Sierra 电动车。起亚、Mahindra、MG 和比亚迪等其它主要车企纷纷在印度市场推出电动汽车，并宣布到2025 年进一步扩展其电动汽车的发展版图。然而，丰田、本田、大众、斯柯达、日产和雷诺等车企已在全球电动汽车市场占有一席之地，但其尚未在印度市场推出任何产品。随着竞争的加剧，他们可能会错过电动车的早期客户。