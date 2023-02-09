近日，在华为“超融合+”战略暨新品发布会上，华为提出“超融合+”战略并发布系列新品，使能伙伴造好、用好超融合，助推千行百业数字化转型。

当前，超融合已成为数据中心主流建设模式之一。但随着企业数字化转型加速，传统超融合亟需解决企业海量应用与IT基础设施高效融合、分支边缘宽环境适配及产业合作模式三大问题，以实现从设备融合到应用融合、从中心到边缘、从单一算力到多样算力及从单厂商全栈集成到软硬件生态开放的跨越。

华为数据存储产品线总裁周跃峰表示，为应对上述挑战，华为秉承“把复杂留给自己，把简单留给伙伴和客户”的理念，提出“超融合+”战略，围绕生态、体验和商业三个维度对传统超融合进行全面升级。

生态方面，华为携手伙伴共同打造一站式IT应用解决方案集成平台——华为蓝鲸应用商城，致力于让伙伴和客户使用企业应用像用手机App一样简单，实现业务系统的快速上线和稳定运行。此外，华为“超融合+”将全面拥抱多种算力生态，满足复杂业务场景对多样化算力的需求。

体验方面，华为推出面向分支边缘的专用硬件，在市电接入、噪音控制、宽温适配等方面进行强化，以适应边缘场景的复杂环境。同时，华为“超融合+”提供全业务流程自动化工具，支持“一键式”完成设备初始化、业务上线及运维管理，提升用户体验。

商业方面，华为“超融合+”全面开放软件能力，为伙伴提供质量认证机制、硬件加速模块和交付运维工具三大类技术支持，降低伙伴开发超融合产品的难度。华为也将开放硬件平台，由华为构建存储底座，将计算部件选择权交给伙伴，帮助伙伴“积木式”构建计算型存储产品整机，实现技术共享和能力互通。

在“超融合+”战略下，华为正式发布华为蓝鲸应用商城、华为计算型存储OceanStor 2910及全新华为FusionCube超融合基础设施，包含面向数据中心和分支边缘且支持多样化算力的FusionCube 1000、面向轻量化分支边缘的FusionCube 500、面向伙伴的软件包FusionCube 8.1和使能包CubeSuite。