为了缩短开发时间，保时捷工程集团正在现实生活和虚拟环境中测试电驱动装置。据保时捷称，这些测试方法特别适用于高压技术的要求。在 Bietigheim-Bissingen 和 Nardò 工厂，高压电池在测试台上进行测试。同时，所谓的硬件在环 (HiL) 仿真使工程师能够对用于脉冲逆变器 (PI) 的软件进行测试。PI 对电动传动系统至关重要，因为它将电池的直流电压转换为交流电压，或将电机的交流电压转换为直流电压以为电池充电。

保时捷工程集团的不同地点共有六个 PI-HiL 系统。由于测试的性质，它们可以远程控制，让没有此类系统访问它们的位置。“因为所有测试台都相互连接并连接到存档系统，所以数据可以立即在服务器上提供给所有参与者，”保时捷工程公司的开发工程师 Thomas Füchtenhans 说。

在这些虚拟测试之前，PI 必须在测试台上进行测试。根据保时捷的说法，如果出现软件错误，总是存在损坏某些东西的风险。工程师现在可以避免的风险。在测试期间，PI 控制板不会激活实际硬件，而是激活 PI 动力单元的模拟，这与其他基本组件的模拟相关联，例如更好的和电力驱动。

“ECU 与车辆中的版本完全相同，因此我们可以对已安装软件的功能得出可靠的结论”，Füchtenhans 说。此外，工程师们使用人工智能 (AI) 为 PI 测试系列创建 1,000 个或更多测试用例，这过去需要花费他们数周的时间。现在，“我们只需要大约几个小时，”保时捷工程技术项目负责人 Rafael Banzhaf 说。