真我GT Neo5带来全球首发量产的240W满级秒充，率先行业达到目前Type-C接口的最高充电功率，实现闪充技术的越级登顶。240W满级秒充实现了三项首发闪充技术——行业首发240W充电架构，定制三路电荷泵，转化效率高达98.5%；首发⾏业最⾼规格12A定制充电线；还有全球首个240W双GaN迷你充电器，体积与上代基本一致，充电功率提升60%。实现“充电30秒，通话2小时”的跨时代体验，而80秒即可充电至20%，直接消除红色低电量提示，告别电量焦虑。

真我GT Neo5打破手机设计在颜色、材质、工艺三大元素上的行业局限，将潮流元素与科技元素紧密结合，打造出全新的RGB透明设计。全透明玻璃背盖可以显示内部真实结构排布，包括NFC天线、RGB灯带、主板定位螺丝等，还有定制不锈钢芯片铭牌，凸显旗舰处理器的强悍性能。

为打造更极致的游戏体验，真我realme联合中国泰尔实验室，在真我GT Neo5上实现行业首个基于手机电竞场景的性能测试标准——电竞五星准则，针对续航、性能、散热、操控、网络五大电竞体验维度，建立了科学的评价算法和标准。

性能方面，真我GT Neo5带来旗舰双芯组合，搭载骁龙8+旗舰芯片，和新一代超帧独显芯片Plus，让用户享受到帧率更高、功耗更低的全新游戏体验。此外，真我GT Neo5还支持最高16GB+1TB的满级闪存组合，首发搭载真我旋风内存引擎，最高可以实现45个后台应用保活，实现多应用切换不卡顿。

散热方面，真我GT Neo5带来真我迄今为止最强的散热系统。全新的冰芯双相变散热系统Max使用了目前行业最大面积的石墨烯相变均热板，达到6580mm²，同时将不锈钢VC的面积进行大幅升级，达到真我有史以来最大面积4500mm²，让手机时刻保持高性能状态，冰爽畅玩各种游戏。

操控方面，真我GT Neo5搭载行业首款144Hz+1.5K旗舰直屏，采用旗舰级T7+发光材料，1400nit超高局部亮度、支持7档智能帧率调节、以及2160Hz超高频PWM调光，不仅画面显示清晰流畅，同时更加舒适护眼。真我GT Neo5适配10余款热门手游的144Hz游戏模式，为玩家带来极致的流畅画面。同时，首发搭载全新GT模式4.0和1500Hz电竞操控引擎，让真我GT Neo5成为全球首款通过SGS灵敏触控认证屏幕的手机，游戏触控操作更加灵敏和精准。

网络方面，真我GT Neo5采用新一代全速天线矩阵系统2.0，针对弱网游戏体验进行集中优化，通过搭载双腰部电竞Wi-Fi天线设计、自由天线切换技术、智能电竞网络技术等，降低弱网场景下的游戏时延，提升信号强度，智能调度最优网络，让你无惧弱网下的延迟难题。

价格方面，150W+5000mAh版本的真我GT Neo5拥有三个内存组合：8GB+256GB，首销价2499元；12GB+256GB，首销价2699元；16GB+256GB，首销价2899元。240W+4600mAh版本的真我GT Neo5拥有两个内存组合：16GB+256GB，首销价3199元；16GB+1TB，首销价3499元。