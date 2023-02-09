总部位于新加坡的金融科技初创公司Tazapay日前宣布，已经在其A轮融资中筹集了1690万美元资金。

Tazapay在一份声明中表示，Sequoia Capital Southeast Asia领投了本次融资，而这轮融资也得到了EscapeVelocity、PayPal Alumni Fund、Foundamental、January Capital以及部分天使投资人等的参投。

Tazapay由前Grab、Stripe、渣打高管联合成立于2020年，致力于通过其数字支付平台为从事跨境交易的企业提供包含结帐、支付链接、托管等在内的跨境支付解决方案。据介绍，Tazapay的银行卡业务已覆盖全球170多个市场，且在85个市场中提供本地收款服务。Tazapay表示，基于平台所提供的服务，企业能够在接触客户低成本、安全付款的同时，无需在各地创建本地实体。

值得一提的是，除上述内容外，Tazapay也同渣打银行展开了合作，从而向企业端电商平台提供商业化的创新支付解决方案。

针对这笔融资的用途，Tazapay表示将进一步扩大公司在亚洲的业务，并计划向对公司有强劲需求的其他地区（如中东和欧洲）扩张。此外，Tazapay也表示也会在其主要市场地区中申请支付牌照。

就发展规划而言，Tazapay也强调，计划通过本轮融资在今年年底前将其实时本地收款渠道扩大到100个以上，从而更好地服务于跨境电商、教育科技、SaaS、旅游等垂直领域的企业。