众巢医学，一家提供肿瘤等重大疾病患者服务的平台化互联网科技公司，日前宣布将 ChatGPT (Chat Generative Pre-trained Transformer) 应用于内容创建和患者互动，以提升提供优质的患者管理服务体验的能力。ChatGPT是OpenAI开发的语言模型，通过人工智能技术驱动的自然语言处理，学习和生产科学内容，与用户进行聊天互动，并不断学习提升用户体验。

众巢医学旗下的阳光健康学堂、众芯健康等平台，通过媒体矩阵、抗癌百科、在线问诊、用药管理等综合资源，为患者提供医学知识科普和治疗进程管理等服务。众巢医学的平台为患者在症状自查、诊断过程、治疗过程中，可能遇到复杂和专业问题提供即刻的解答和释疑，从而为患者就诊、治疗、健康维护提供重要参考。鉴于人类疾病种类繁多，医学信息量巨大，患者管理需要生产大量的医学科普内容和及时的患者互动。

为进一步提升患者体验，众巢医学将ChatGPT运用于其现有平台的微信公众号、小程序等，提升图文、视频等内容生产，及时回应和互动患者，及管理患者情绪和体验的效率。此外，患者将会被提醒由ChatGPT提供的内容将只为用户提供参考和便利性，而不应用于诊断或治疗目的。为满足患者对个性化服务的需求，公司打算利用ChatGPT的先进思考和计算能力，开发疾病管理模型，智能疾病管理工具，以满足每个患者的具体需求和条件，确保患者获得个性化的定制服务，无论患者的疾病类型、阶段、健康状态和精神状态如何不同。

众巢医学董事长兼首席执行官杨伟光先生评价道：“作为一家平台化的互联网科技公司，众巢医学一直致力于利用创新的信息技术，研发患者教育模型和管理工具，以提升患者管理的效果和效率。我们相信，公司此次将ChatGPT应用于患者教育和管理，将大大提升患者服务体验，也为发展患者相关业务开辟新的途径。今后，我们将继续探索ChatGPT的全部潜力，并评估其他新兴技术，以提供先进的解决方案，提升患者体验。”