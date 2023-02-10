秦PLUS DM-i 2023冠军版正式上市，官方指导价9.98万元—14.58万元，DM-i车型价格首次下探至10万以内。作为“燃油轿车颠覆者”，秦PLUS DM-i 2023冠军版携五大颠覆、四大焕新，正式开启“油电同价”新时代。

新车提供全新的外观和内饰配色，并升级了8.8英寸悬浮式液晶仪表盘等配置。动力部分，新车继续搭载骁云-插混专用1.5L自然吸气发动机+EHS机电耦合单元+高容量电池组成的插混系统，纯电续航有55km和120km两种续航版本。

内饰新增暖阳棕色，凸显家轿属性，质感大幅度提升。新增副驾座椅电动调节和前排座椅加热功能，座椅增加打孔工艺，提升散热性。换装的8.8英寸悬浮式液晶仪表盘，相比现款的内嵌式仪表盘，视觉效果更好，更有科技感。全新搭载的DiLink 4.0(4G)智能网联系统，UI界面更美观、语音识别更迅捷。此外，新车还升级了8扬声器高保真音响系统，采用全音域至臻音效调校，可以给用户提供临场感的音乐体验。

动力方面，新车搭载骁云-插混专用1.5L自然吸气发动机+EHS机电耦合单元+高容量电池组成的插混系统，发动机最大功率为110Ps，峰值扭矩为135N·m。续航方面，NEDC工况下，纯电续航有55km和120km两种续航版本，两个版本百公里亏电油耗均为3.8L，120km续航版本0-100km/h加速7.3s。

颜值焕新：新增墨玉蓝外观和暖阳棕内饰配色，质感拉满，凸显家轿属性。

舒享升级：增加副驾座椅电动调节和前排座椅加热功能，一体化运动奢享座椅增加打孔工艺，提升散热性，舒压云朵座垫让乘坐舒适性大幅提升，久坐不累。

智联进化：顺应市场呼声，2023冠军版升级8.8英寸悬浮式仪表，功能丰富、“视界”更大。全新搭载的DiLink 4.0(4G)智能网联系统，UI界面更美观、语音识别更迅捷。

影音进阶：升级8扬声器高保真音响系统，采用全音域至臻音效调校，在均衡度、明亮度、清晰度、解析度、声场高度和临场感六大维度全面进阶。