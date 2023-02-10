根据Canalys发布的最新数据，2022 年第四季度全球个人电脑（包括平板电脑）出货量同比下降 21%，跌至 1.05亿台。这使得 2022 年个人电脑和平板电脑出货量达到 4.34 亿台，比 2021 年近5亿台的出货量下降了 13%。平板电脑在第四季度出货仍具有一定韧性，同比增长 1%，达到 4230 万台，截至 2022 年底，共出货 1.5 亿台，与 2021 年相比，下降了 5%。2022 年第四季度，Chromebook笔记本电脑出货量达到 360 万台，同比下降 10%。2022 年全年出货量达到 1770 万台，相比 2021 年的出货量高峰，大幅下降48%。

在连续三个季度下滑之后，全球平板电脑出货量有所增长，2022 年第四季度同比小幅增长1% 。苹果主要得益于新一代M2 iPad的推出，依然稳居市场首位，出货量达到 1900万台，全球市场份额占比高达 46% 。三星以 760 万台的出货量位居第二，出货量增长10%，市场份额占比 18%。亚马逊出货量达到 350 万台，同比下降 10%，位列第三。在黑色星期五前后，亚马逊对其Fire平板电脑进行大幅打折促销活动，从而避免了出现更大降幅。联想和华为分别以51%和36%的跌幅排名第四和第五。其他厂商的总出货量小幅增长 4%，不难看出新进入平板电脑市场的厂商表现乐观。

Canalys分析师Himani Mukka表示：“尽管经济状况不佳，但对平板电脑的需求仍然相对健康。头部厂商苹果通过推出新的高端产品，帮助推动市场整体增长。这表明消费者将对有吸引力的创新产品给出积极回应。第四季度，在消费领域，厂商和零售商在节日季推出大幅折扣和促销活动，消费者的预算也有所增加。而在商用领域，企业和政府都对IT支出采取了更加谨慎的态度，搁置了一些包括平板电脑采购在内的数字化转型计划。”

Mukka补充道：“尽管与2021年相比有所下降，但 2022 年平板电脑的出货量依然远高于新冠疫情前的水平，未来依然存在增长机会。发展中市场对教育数字化的需求仍然很高，而且由于价格和网络连接优势，这些市场往往更青睐平板电脑而非笔记本电脑。厂商们正在努力进军这一领域并获得先发优势。2023 年消费电子展会（CES）上，人们看到了平板电脑的诸多创新，并重新燃起了对它的兴趣，特别是在提高生产力和优质的用户体验方面。平板电脑在移动办公、生产性消费、客户接触点和办公室会议中心等商业场景都更受追捧。”

尽管Chromebook的出货量连续第六个季度的下滑，但 2022 年第四季度的降幅比前五个季度有所缓和，出货量同比仅下降 10%。Canalys高级分析师Ishan Dutt表示：“大量的零售折扣活动和学校采购量的增加给Chromebook笔记本电脑市场带来了一些喘息的机会。但 2022 年的总出货量与 2021 年相比下降了近 50%，由此不难看出“恢复常态”对该细分市场的影响程度。由于向商用市场的拓展仍然具备挑战，且消费者支出也将受到限制，因而Chromebook厂商正在等待美国、日本和欧洲等关键市场教育设备更新周期的到来，以助其再次拉动销量增长。鉴于目前政府部门预算面临压力，而且短期库存清理仍然是厂商和渠道在返校季前的重点，因此Canalys预计今年实现增长的机会渺茫。2024 年，随着新冠疫情高峰期间购买的设备达到使用寿命终点，市场才有可能出现大幅增长。由于学生和教师对频繁使用的设备期望更高，所以这也是一个提供更高价值产品的机会。随着数字课程已牢牢嵌入教育系统， Chromebook笔记本电脑的长期需求将会持续下去且具有周期性。”

在Chromebook笔记本电脑出货量方面，惠普位居榜首，是 2022 年第四季度唯一实现增长的厂商，出货量同比增长 117%，超过 100 万台。宏碁第四季度出货量下降 22%，跌至 71 万台，位居第二。排名前五的其他公司与 2022 年第三季度相比保持不变，联想以 55 万台的出货量位居第三，下降 27%。戴尔和华硕分别排名第四和第五，跌幅分别为 25% 和 37%。

在 2022 年第四季度的个人电脑市场（包括台式机、笔记本和平板）中，苹果以 2550 万台的出货量位居第一，同比增长5%，市场份额扩大至24%。联想排在第二位，从去年同期开始让位于苹果，出货量为 1790 万台，同比下降 32%。惠普和戴尔分别以 1320 万台和 1090 万台的出货量位居第三和第四。在平板电脑增长的支持下，三星以同比增长6%，出货量830万台的成绩排名第五。

2022 年第四季度和 2022 年全年全球个人电脑（包括平板电脑）市场、平板电脑市场和Chromebook市场出货量统计：