丰田今天宣布，当全新的 Grand Highlander 在今年夏天上市时，它将为 500 位客户赠送一台全新的 Nintendo Switch OLED 型号便携式游戏机。“这是丰田和任天堂之间令人惊叹的合作，”丰田营销集团副总裁 Lisa Materazzo 说。“Grand Highlander 和 Nintendo Switch 是家庭和公路旅行的终极组合。”

本周，丰田在芝加哥车展之前推出了新款三排座 Grand Highlander 。这款中型一体式车身 SUV 最多可容纳 8 人，后备箱有足够的空间容纳 7 个随身行李箱，即使所有座位都已满。因此，它被定位为大家庭长途旅行的交通工具，因此Nintendo Switch是交通工具的完美伴侣。新的 OLED 型号将屏幕尺寸增加到 7 英寸（从 6.2）。

Switch 配备了一个可以一分为二的控制器，可以享受多人游戏的乐趣，非常适合沙发合作游戏——或者，在这种情况下，是长椅合作游戏。有了它，丰田还将向该系统的 500 名接收者赠送该系列最新赛车游戏《马里奥赛车 8》的副本。

“Nintendo Switch – OLED 模型和 Mario Kart 8 Deluxe 游戏将为今年夏天的公路旅行增添额外的刺激，”任天堂美国销售、营销和传播执行副总裁 Devon Pritchard 说。“与丰田合作的这次促销活动之所以如此令人兴奋，是因为 Nintendo Switch 系统可以在旅途中玩，也可以在电视上玩，所以任何跳上他们的 Grand Highlander 的人都可以随身携带该系统并继续玩游戏。”

为了庆祝这一消息，丰田以任天堂 Switch OLED 模型为主题，打造了一款定制包装的Grand Highlander 。它将于 2 月 9 日至 19 日在芝加哥车展上展出。丰田 Grand Highlander 提供两种混合动力系统，可产生高达 362 马力（270 千瓦/367 马力）和 400 磅英尺（542 牛米）的扭矩。该汽车制造商表示将在今年夏天公布定价和发售日期。