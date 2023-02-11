双门全电动劳斯莱斯幽灵是目前最豪华的电动汽车之一，具有约 1,500 磅的隔音效果，可提供真正宁静、无声的体验。但是，尽管订单簿以令人眼花缭乱的约 400,000 美元起价开放，但它还没有完全准备好迎接黄金销售时段，还有大约 300,000 英里的测试。

为了展示它为近乎完美的体验所做的巨大努力，劳斯莱斯发布了一些官方图片，展示了Spectre在南非经历的极端炎热天气测试阶段，那里的温度可高达122 华氏度（50 摄氏度）。

根据这家英国豪华汽车制造商的说法，Spectre 已经通过了 120 万英里（200 万公里）的道路测试，应用边际收益理论，其中个别的、非常小的和增量的调整累积起来会产生显着的整体改进。

在极端炎热的天气测试阶段，工程师们正在观察每一个系统、硬件项目和软件协议，以便该品牌的技术专家“达到对客户喜爱的体验至关重要的乘坐改进的严格水平，并成功地转化为marque 将 Magic Carpet Ride 定义为全新的全电动模式，”。

Rolls-Royce 表示，到目前为止，已有 1,500 多个小时致力于改进汽车的再生制动系统，使其感觉“毫不费力但存在”。换句话说，可以肯定地说，这个英国品牌对其开发工作感到非常自豪，成品应该是世界上最精致的汽车之一。

提醒一下，Rolls-Royce Spectre于 2022 年 10 月作为该品牌的首款全电动生产车型亮相，计划于 2023 年底前开始交付。

在价格方面介于 Phantom 和 Cullinan 之间，双门 Spectre 的最大估计续航里程约为 260 英里，电池容量尚未公开，577 马力和 664 磅英尺（ 900 牛顿米）的扭矩，以及 155 英里/小时（250 公里/小时）的最高速度。