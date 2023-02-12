飞利浦宣布了其 2023 年的新电视系列，包括将于今年晚些时候推出的新旗舰 OLED+ 电视机的详细信息。

新的电视系列包括飞利浦 OLED+908 和 OLED 808。当然，它们都采用了飞利浦标志性的流光溢彩技术。OLED+908 将采用最新的 META OLED 面板，配备三面流光溢彩和 Bowers & Wilkins 音响系统。

OLED+908 有 55、65 和 77 英寸可供选择，它使用微透镜阵列层和 META 亮度增强算法，由新的 P5 提供支持，可实现 2100 尼特的潜在峰值光输出。这比去年增加了 70%，此外还有更宽的视角和更高的能效。OLED+908 还推出了一个新的遥控器，带有可充电电池（通过 USB-C）和一个运动传感器来检测遥控器何时被提起以激活背光。

更新后的 P5 处理器还进行了一些其他改进——新的超级分辨率功能可提供更好的边缘清晰度和物体细节，以及下一代环境智能。这允许实时调整屏幕的亮度、伽马和颜色响应，以确保最佳性能，所有这些都与环境照明条件相匹配。这一切都得益于可以测量环境色温的新型 XYZ 光传感器。它确保屏幕图像的白点与您房间中的白点实时匹配，以获得最佳性能。

OLED 808 系列通过首款 42 英寸 OLED 型号为流光溢彩电视系列增加了新的屏幕尺寸——加入现有的 48、55、65 和 77 英寸屏幕尺寸。