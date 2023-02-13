data.ai发布了2023 年 1 月中国游戏厂商及应用出海收入 30 强榜单，以下是详细内容：

2023年1月中国游戏厂商及应用出海收入排行榜出炉，游戏厂商收入榜单前五名（按排名先后顺序）为腾讯、米哈游、三七互娱、IM30、莉莉丝。相比去年12月，榜单前五排名没有变化。榜单头部位置，悠星网络表现突出，排名前进10名至榜单第六。排名大幅上升主要源于旗下两款游戏《明日方舟》和《Blue Archive》在收入方面的出色表现，其中《Blue Archive》在日本市场营收极佳，1月月度增长率更是高达229%。

榜单腰部位置，More2 Game最令人瞩目，也是本月排名攀升速度最快的游戏厂商，排名上升98位至榜单第十七。旗下新游戏《马赛克英雄》于2023年1月发布，是一款放置角色扮演（RPG）游戏。目前收入最高的市场包括中国台湾、中国香港、美国、马来西亚和中国澳门。More2 Game另一款约会（模拟）游戏《怦然星动》的收入表现同样值得关注，月增长达40%。该游戏自2020年11月发布以来，目前收入最高的市场包括中国台湾、中国香港、美国、马来西亚、新加坡。

乐元素和星合互娱排名各前进3名，分别至榜单第十九、第二十。乐元素旗下偶像训练模拟游戏《偶像梦幻祭2》(Ensemble Stars Music)本月收入增长达12%。星合互娱于今年1月发布全新4X 行军战斗游戏——《Nations of Darkness》，目前在美国、德国、英国、法国和加拿大市场收入最高。星合互娱旗下另一款高增长游戏《Vương Quc Kiến – Gamota》营收表现同样出色，月增长率达133%，目前在越南市场收入最高。

榜单尾部位置，柠檬微趣排名前进3名至第二十六。旗下合并（消除）类游戏《绯闻港口》（Gossip Harbor）本月收入增长显著，高达49%。柠檬微趣另一款高增长游戏是《Seaside Escape》，月度增长达637%。该游戏自2022年10月进入市场，目前收入最高的市场包括美国、英国、日本、德国、澳大利亚。心动网络排名前进4名，旗下动作角色扮演游戏《火炬之光：无限》（Torchlight: Infinite）月增长达251%，帮助心动网络成功闯入2023年1月中国游戏厂商榜单前三十。该游戏自去年10月进入市场以来，目前在中国台湾、韩国、美国、中国香港和日本市场收入最高。

根据data.ai的估算数据，2023年1月游戏出海应用收入榜单头部位置，米哈游的《原神》，腾讯代理发行的《胜利女神：妮姬》（GODDESS OF VICTORY: NIKKE）和腾讯《绝地求生》（PUBG MOBILE）分别位列榜单前三。其中团队战斗RPG类游戏《胜利女神：妮姬》于2022年11月首次推出，在日本、韩国、美国、中国台湾、中国香港等热门市场的带动下，1月收入增长达21%。榜单头部位置，《弹壳特攻队》（Survivor!.io），《Age of Z Origins》，《Mobile Legends: Bang Bang》等多款游戏排名稳步上升。其中4X 行军战斗类游戏《口袋奇兵》（Top War: Battle Game）表现较为突出，排名前进3名至第九，该游戏于2019年5月发布，在美国、日本、韩国、德国、英国等热门市场的带动下，1月收入增长达22%。

榜单腰部位置，灵犀互娱的《三国志·战略版》（Three Kingdoms Tactics）排名前进5名至第十二。该游戏目前在日本、中国台湾、中国香港、韩国、新加坡市场十分热门，1月收入增长高达44%。《Blue Archive》，《明日方舟》两款游戏的表现最为突出，在1月榜单中排名上升幅度最大。团队战斗角色扮演（RPG）类游戏《Blue Archive》排名前进22名至第十四，该游戏目前在日本、韩国、美国、中国台湾、中国香港等市场十分热门。塔防角色扮演（RPG）类游戏《明日方舟》排名前进28名至第十五，自2020年1月该游戏发布以来，目前收入最高的市场包括日本、美国、韩国、中国台湾、加拿大，并且在这些热门市场带动下，该游戏月收入增长高达305%。

榜单尾部位置，老游戏《剑与远征》（AFK Arena）排名前进5名至第二十八。这是一款由莉莉丝在海外发行的休闲类RPG游戏，目前在美国、韩国、德国、日本、中国台湾等市场收入表现最优，1月收入增长达19%。《崩坏3》（Honkai Impact 3）表现令人关注，排名前进12名至第三十，在日本、美国、韩国、中国台湾、中国香港等热门市场的带动下，该游戏月收入增长64%。